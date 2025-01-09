¸¤¤Î»¶ÊâÃæ¤Ë¡ØÉï¤Ç¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¡¢¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤NG¹Ô°Ù4Áª¡Ä»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â
¸¤¤Î»¶ÊâÃæ¤ËÉï¤Ç¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤NG¹Ô°Ù
¤ª»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÉï¤Ç¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¸¤¤¬»ô¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ò¶¡¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤â»÷¤¿»Ò¤¬¤¤¤¿¤Î¡×¤È¤¤¤¦Âç¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤¬¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¾♡¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°¦¸¤¤Î¤ª»¶ÊâÃæ¡¢¤â¤·¤â¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤Ë¡ÖÉï¤Ç¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ó¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤NG¹Ô°Ù¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°¦¸¤¤äÁê¼ê¤ÎÊý¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤Ã¤Æ¸òÎ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1.¥êー¥É¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È
¸¤¤Î»¶ÊâÃæ¡¢Éï¤Ç¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¡¢¥êー¥É¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤NG¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤òÉï¤Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥êー¥É¤ò¤¦¤ó¤ÈÃ»¤¯»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿½Ì¥êー¥É¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥êー¥É¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥í¥Ã¥¯¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â°¦¸¤¤¬Áê¼ê¤ËÈô¤Ó¤«¤«¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¡¢¥êー¥É¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸¤¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éï¤Ç¤è¤¦¤È¤·¤¿¼ê¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤êÉÝ¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¡¢»×¤ï¤ºÁê¼ê¤ËÈô¤Ó¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.°¦¸¤¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤¹¤³¤È
¸¤¤Î»¶ÊâÃæ¡¢Éï¤Ç¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¡¢°¦¸¤¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤NG¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤¹¤Î¤Ï¡¢°¦¸¤¤ò¿´¤«¤é¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡È¤É¤¦¤¾¤´¼«Í³¤Ë¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê¤¬ÍÄ¤¤»Ò¶¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸¤¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤ò¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¤¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤Êý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°µ¤¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¸¤¤òÃ¡¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤¤ÎÂÎ¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÄÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶Ã¤¤¤¿¸¤¤¬»×¤ï¤º¹¶·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡È¿Æ¤¬°ì½ï¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¿Í¤¬°¦¸¤¤òÉï¤Ç¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë°¦¸¤¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.°¦¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤³¤È
¸¤¤Î»¶ÊâÃæ¡¢Éï¤Ç¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¡¢°¦¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤NG¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¸¤¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥¤·ù¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¤³¤Î¿Í¤ÏÉï¤Ç¤Æ¤âOK¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡È¤³¤Î¿Í¤ÏÉï¤Ç¤ë¤ÎNG¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀµÄ¾¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¿Í¤ò¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¿Í¤ò·ù¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Éï¤Ç¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¡¢»ô¤¤¼ç¤Ï»×¤ï¤ºOK¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°¦¸¤¤Ë¤â¡Ö¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°¦¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¡¢Âç¾æÉ×¤À¤Ê¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤¿¤È¤¤Î¤ßÉï¤Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.°¦¸¤¤ÎÂÎÄ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¤¤³¤È
¸¤¤Î»¶ÊâÃæ¡¢Éï¤Ç¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¡¢°¦¸¤¤ÎÂÎÄ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤NG¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
ÉÂµ¤¤ä²ø²æ¤Î¼£ÎÅÃæ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¡¢ÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¡¢¹âÎð¤Ç²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤È¤ª»¶Êâ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Éï¤Ç¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°¦¸¤¤ÎÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï±óÎ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ö¾ð¤Þ¤ÇÏÃ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÖÉÝ¤¬¤ë¤Î¤Ç¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤Î»¶ÊâÃæ¤ËÉï¤Ç¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤NG¹Ô°Ù¤ò4¤Ä²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥êー¥É¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È °¦¸¤¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤¹¤³¤È °¦¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤³¤È °¦¸¤¤ÎÂÎÄ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¤¤³¤È
°¦¸¤¤Î¿Í´·¤ì¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼Ò²ñ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿§¤ó¤ÊÊý¤ËÉï¤Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤¤È¤¤Ï¡¢¸¤¤¬¶Ã¤¤¤¿¤ê¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢±óÎ¸¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£