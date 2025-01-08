Ìø¸¶²ÄÆà»Ò¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¶á±Æ¸ø³«¡ª¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁé¤»¤¿¡©¡×¡Ö´é¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌø¸¶²ÄÆà»Ò¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ìø¸¶¤Ï¡Ö¤¤ã¡¼¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿〜(µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤è¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀÖ¥¸¥ã¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¾Ð)¡×¤È´ò¤·¤µ¤òÉ½¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤³¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ª¤«¤²¤Ç1Ç¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤è〜¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÜÈÖÁ° ÀîÅç¤µ¤ó¤«¤é¤ªÇ¯¶Ì¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ÎÆÃÀ½¤Á¤£Ë¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¤ªµ¤¸¯¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´é¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡ª²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¾¯¤·Áé¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿⁉ ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤«¤ï¤¤¤µ¤¬Áý¤·¤¿´¶¤¸¤¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Ìø¸¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìø¸¶¤Ï¡Ö¤¤ã¡¼¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿〜(µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤è¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀÖ¥¸¥ã¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¾Ð)¡×¤È´ò¤·¤µ¤òÉ½¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤³¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ª¤«¤²¤Ç1Ç¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤è〜¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÜÈÖÁ° ÀîÅç¤µ¤ó¤«¤é¤ªÇ¯¶Ì¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ÎÆÃÀ½¤Á¤£Ë¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¤ªµ¤¸¯¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´é¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡ª²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¾¯¤·Áé¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿⁉ ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤«¤ï¤¤¤µ¤¬Áý¤·¤¿´¶¤¸¤¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Ìø¸¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£