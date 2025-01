Áí³Û¡û¡ûËü!? 1¥«·î¤Î¿©»ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¿©Èñ¤òÁ´¸ø³«¡ª¡Ê11·î¡¦¥Þ¥Ã¥­¡¼ËÒ¸µ¡Ë

グルメ界隈に名を馳せる「食通」と呼ばれる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。驚きの食費の総額も大公開!

今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載!

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

美食を求め全国を巡るマッキーさんの11月の「食スケジュール」を大公開!

11/1 夜「とんかつの部」(東京・国分寺)

元ビストロのフランス料理人が、そのまま業態を変えて始めたとんかつ屋。

とんかつの部

11/2 昼「手打ちうどん 温羅」(東京・信濃町)

<店舗情報>◆とんかつの部住所 : 東京都国分寺市南町1-13-3TEL : 042-313-8698

珍しい岡山うどんの店。

手打ちうどん 温羅

11/4 昼「まめ」(長野)

<店舗情報>◆手打ちうどん 温羅住所 : 東京都新宿区信濃町21 大門ビル B1FTEL : 03-6380-6446

東京・青山にあった名和菓子店が移転。

まめ 出典:たかゆすさん

11/5 昼「新世界菜館」(東京・神保町)

<店舗情報>◆まめ住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町長倉822-23TEL : 不明の為情報お待ちしております

老舗中華料理店の「筍とザーサイそば」。

新世界菜館

11/5 夜「KOBAYASHI」(東京・六本木一丁目)

<店舗情報>◆新世界菜館住所 : 東京都千代田区神田神保町2-2 新世界ビルTEL : 03-3261-4957

名手小林シェフの店にレセプションで訪問。上海ガニと豆腐の煮込みが素晴らしい。

KOBAYASHI

11/5 夜「バー バスク」(東京・麻布十番)

<店舗情報>◆KOBAYASHI住所 : 東京都港区六本木3-3-29 六本木アーバンレックス B1FTEL : 050-1809-4801

バー。

バー バスク 出典:どら身さん

11/6 昼「徳山鮓」(滋賀)

<店舗情報>◆バー バスク住所 : 東京都港区六本木5-18-20 六本木ファイブビル 1FTEL : 03-3583-5722

すっぽんを中心とした特別コース。

徳山鮓

11/6 夜「口悦」(東京・赤坂)

<店舗情報>◆徳山鮓住所 : 滋賀県長浜市余呉町川並1408TEL : 0749-86-4045

かつての名料亭が営む割烹。11月を最後にしばらくは閉店。

口悦

11/7 昼「みなと屋」(東京・笹塚)

<店舗情報>◆口悦住所 : 東京都港区赤坂6-6-27 赤坂パークサイドビルTEL : 03-3585-0321

大阪で食べられるようなたこ焼きがいただける店。

みなと屋

11/7 昼「蛸正」(東京・神保町)

<店舗情報>◆みなと屋住所 : 東京都渋谷区笹塚2-41-20 岡田ビル 1FTEL : 03-6383-3120

加水率の高い出汁生地を見事に焼き上げ、季節ごとの野菜などを組み合わせた、進化系たこ焼きの店。

蛸正

11/7 夜「鮨 時成」(東京・高円寺)

<店舗情報>◆蛸正住所 : 東京都千代田区神田神保町2-14-4 朝日神保町プラザ 107TEL : 050-5532-6642

昔ながらの仕事を大切にしながら寿司を握る。

鮨 時成

11/8 昼「馳走西健一」(静岡)

<店舗情報>◆鮨 時成住所 : 東京都杉並区高円寺南2-51-3TEL : 03-3311-0339

「サスエ前田魚店」の魚を見事に昇華させるフレンチ。この日は、アジ、カマスなどで今まで味わったことのない衝撃を受ける。

馳走西健一

11/8 夜「三和」(東京・白金台)

<店舗情報>◆馳走西健一住所 : 静岡県焼津市西小川4-8-9TEL : 050-5589-3582

どの皿も繊細。味わいが見事に着地して食材が生き生きと迫る、人気イタリアン。

三和

11/9 昼「天ぷら上村」(神奈川)

<店舗情報>◆三和住所 : 東京都港区白金台5-13-14 白金台THE1000 B1FTEL : 03-5422-8050

若き店主が揚げる真っ当な天ぷら。

天ぷら上村

11/9 夜「味幸」(東京・新富町)

<店舗情報>◆天ぷら上村住所 : 神奈川県横浜市南区白妙町3-40-1 加藤ビル 1FTEL : 045-315-2904

「京味」出身。派手ではないが奥行きの深い料理がいただける。

味幸

11/10 夜「きっちんしほり」(福井)

<店舗情報>◆味幸住所 : 東京都中央区湊3-4-2 Vann Amor 1FTEL : 03-6280-3323

郷土料理を中心とした屋台村のお惣菜料理店。

きっちんしほり

11/10 夜「ラーメンバー R⇔L」(福井)

<店舗情報>◆きっちんしほり住所 : 福井県福井市大手2-3411 福井屋台村TEL : 不明の為情報お待ちしております

高架下屋台村のラーメン屋で餃子をいただく。

ラーメンバー R⇔L

11/11 朝「来夢」(福井)

<店舗情報>◆ラーメンバー R⇔L住所 : 福井県福井市大手2-3411 福井屋台村TEL : 不明の為情報お待ちしております

料理がおいしい喫茶店 。

来夢

11/11 昼「めん魚房 松月」(福井)

<店舗情報>◆来夢住所 : 福井県敦賀市櫛川130-170-4TEL : 0770-24-1770

ラーメンとうどんの店で「レモンラーメン」が人気。うどんもいい。

めん魚房 松月

11/11 昼「まるさん屋 福井片町」(福井)

<店舗情報>◆めん魚房 松月住所 : 福井県敦賀市道口36-1TEL : 0770-23-0296

地の魚が豊富にそろう定食屋兼居酒屋。

まるさん屋 福井片町

11/11 昼「千成そば」(福井)

<店舗情報>◆まるさん屋 福井片町住所 : 福井県福井市順化2-19-19TEL : 050-5597-1387

「かつそば」が人気でうまいそば屋。しかしながら親子丼やソースカツ丼もいい。

千成そば

11/11 昼「天清」(福井)

<店舗情報>◆千成そば住所 : 福井県敦賀市野神43-3TEL : 0770-22-8575

老舗の和菓子屋。酒饅頭と皮羊羹が名物。

天清

11/11 昼「彩波」(福井)

<店舗情報>◆天清住所 : 福井県敦賀市神楽町1-4-9TEL : 0770-22-0296

魚市場にある鯛出汁ラーメンのうまい店。

彩波

11/11 昼「はまやき安兵衛」(福井)

<店舗情報>◆彩波住所 : 福井県敦賀市若葉町1-1531 日本海さかな街TEL : 0770-24-3800

魚市場にある、浜焼きサバが名物の店。

はまやき安兵衛

11/11 夜「乃むら」(福井)

<店舗情報>◆はまやき安兵衛住所 : 福井県敦賀市若葉町1-1531 日本海さかな街TEL : 0770-21-3800

港近くにあって、魚がうまいことで地元客に評判が高い店。

乃むら

11/12 朝「敦賀さざなみリゾート ちょうべい」(福井)

<店舗情報>◆乃むら住所 : 福井県敦賀市桜町6-27TEL : 0770-25-7139

敦賀湾を望みながら、旅館の発酵朝食をいただく。

敦賀さざなみリゾート ちょうべい

11/12 朝「かつみ屋」(福井)

<店舗情報>◆敦賀さざなみリゾート ちょうべい住所 : 福井県敦賀市名子14-43-3TEL : 050-5600-5244

毎朝来たいと思わせるオーベルジュの朝食。

かつみ屋

11/12 昼「cafe bamboo」(福井)

<店舗情報>◆かつみ屋住所 : 福井県三方郡美浜町丹生49-12TEL : 0770-39-1045

ユニークなパンケーキとソースカツ丼のカフェ。

cafe bamboo

11/12 昼「源与門」(福井)

<店舗情報>◆cafe bamboo住所 : 福井県三方上中郡若狭町三方31-27TEL : 0770-45-1183

堂々たる家屋と広大な庭を持つ老舗のうなぎ料理屋。

源与門

11/12 昼「あなぐら ももんじ」(福井)

<店舗情報>◆源与門住所 : 福井県三方上中郡若狭町三方52-6TEL : 0770-45-0035

ジビエ料理が人気の店。

あなぐら ももんじ

11/12 昼「おとり」(福井)

<店舗情報>◆あなぐら ももんじ住所 : 福井県三方郡美浜町松原36-1-1TEL : 0770-32-3131

街道沿いの寿司屋。特巻(太巻)が名物。

おとり

11/12 昼「ブリック ハウス」(福井)

<店舗情報>◆おとり住所 : 福井県三方郡美浜町久々子20-1-3TEL : 0770-32-2210

カフェだが洋食が人気。トントン焼きと甘海老フライがおいしい。

ブリック ハウス

11/12 夜「レストラン MarPe」(福井)

<店舗情報>◆ブリック ハウス住所 : 福井県三方郡美浜町郷市13-2-1TEL : 0770-32-0691

田んぼの真ん中に佇むイタリアンで、地元の野菜と魚を使った料理がいい。

レストラン MarPe

11/12 夜「THE BAR 灯火」(福井)

<店舗情報>◆レストラン MarPe住所 : 福井県丹生郡越前町陶の谷67-13-1TEL : 090-7745-4550

バー。

THE BAR 灯火 出典:Hiro45316さん

11/13 朝「徳兵衛」(福井)

<店舗情報>◆THE BAR 灯火住所 : 福井県福井市大手2-6-5 プラザホテルビル 2FTEL : 0776-28-2234

朝からボリューム満点な定食を数種類用意する店。

徳兵衛

11/13 昼「ジェイジェイバーガー プラント清水店」(福井)

<店舗情報>◆徳兵衛住所 : 福井県福井市文京4-2-8 伊藤ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

大手スーパーの中にあるスーパー経営のハンバーガー屋。味も質も高い。

ジェイジェイバーガー プラント清水店

11/13 昼「たて涌」(福井)

<店舗情報>◆ジェイジェイバーガー プラント清水店住所 : 福井県福井市三留町21-4 プラント3清水店内TEL : 0776-98-7300

魚介を中心にした炊き込みご飯屋。

たて涌

11/13 昼「新海寿司」(福井)

<店舗情報>◆たて涌住所 : 福井県福井市中央1-8-1 西武福井店 8FTEL : 0776-63-6347

町寿司で、なんと昼の握り寿司が1,500円。せいこ重もいい。

新海寿司

11/13 昼「初味寿司 本店」(福井)

<店舗情報>◆新海寿司住所 : 福井県福井市西木田1-17-16TEL : 0776-36-2085

長い歴史ある寿司屋。通いたいと思わせる寿司屋。

初味寿司 本店

11/13 昼「むつのはな」(福井)

<店舗情報>◆初味寿司 本店住所 : 福井県福井市みのり2-3-12TEL : 0776-36-2577

郊外の寺の中にある割烹。女性料理人の作る誠実な料理。

むつのはな

11/13 夜「割烹 間海」(福井)

<店舗情報>◆むつのはな住所 : 福井県鯖江市河和田町24-13TEL : 090-5178-2414

魚料理の質が高いことで人気の居酒屋。

割烹 間海

11/14 朝「兄ん家」(福井)

<店舗情報>◆割烹 間海住所 : 福井県福井市順化2-21-8TEL : 050-5457-9031

朝からカレーや海鮮丼がいただける、元自衛隊の料理人が手掛ける店。

兄ん家

11/14 昼「ROKKA」(福井)

<店舗情報>◆兄ん家住所 : 福井県福井市宝永4-22-19 俵屋マンション 1FTEL : 090-8091-0343

創作サンドイッチがおいしい、母娘で切り盛りしているカフェ。

ROKKA

11/14 昼「O-edo+」(福井)

<店舗情報>◆ROKKA住所 : 福井県福井市松本3-10-11TEL : 0776-50-0612

森の中にあるカフェで、パンやモダン寿司が人気。

O-edo+

11/14 昼「味真野茶屋」(福井)

<店舗情報>◆O-edo+住所 : 福井県越前市宮谷町52-23TEL : 0778-42-6202

福井県内唯一の茶葉の産地、味真野で作られる味真野茶を使って作る料理やスイーツがいただける。

味真野茶屋

11/14 昼「めだか」(福井)

<店舗情報>◆味真野茶屋住所 : 福井県越前市池泉町20-17-1TEL : 090-4680-2945

たこ焼き屋ながら熊肉丼が人気の店。

めだか

11/14 昼「麺の道 ナナちゃん」(福井)

<店舗情報>◆めだか住所 : 福井県鯖江市桜町1-5-9TEL : 0778-51-8881

特に女性に人気の高いラーメン店。

麺の道 ナナちゃん

11/14 昼「笏谷そば 本店」(福井)

<店舗情報>◆麺の道 ナナちゃん住所 : 福井県福井市菅谷2-7-10 菅谷ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

堂々たる家屋の中で「割子そば」や平打ちの「おろしそば」がいただける。

笏谷そば 本店

11/14 昼「竹内菓子舗」(福井)

<店舗情報>◆笏谷そば 本店住所 : 福井県福井市足羽4-5-10TEL : 0776-36-0476

創業明治7年の老舗菓子店とカフェ。羽二重餅と米粉カステラがいい。

竹内菓子舗

11/14 夜「たからや」(福井)

<店舗情報>◆竹内菓子舗住所 : 福井県福井市花堂北2-12-3TEL : 0776-36-2456

「蟹 豆乳そば」と「カレーつけそば」がうまいそば屋。

たからや

11/15 昼「コート ドール」(東京・白金高輪)

<店舗情報>◆たからや住所 : 福井県福井市新田塚1-25-1TEL : 0776-26-1175

フレンチの名店。

コート ドール

11/15 夜「レストラン大宮」(東京・浅草)

<店舗情報>◆コート ドール住所 : 東京都港区三田5-2-18 三田ハウス 1FTEL : 03-3455-5145

洋食の名店に試食会で訪問。ご主人の焼くステーキが素晴らしい。

レストラン大宮

月後半も食巡りが止まらない!

11/16 夜「割烹 山路」(東京・新橋)

<店舗情報>◆レストラン大宮住所 : 東京都台東区浅草2-1-3TEL : 03-3844-0038

魚料理に秀でた技が光る割烹。

割烹 山路

11/17 昼「L’ESSOR」(東京・外苑前)

<店舗情報>◆割烹 山路住所 : 東京都港区新橋2-9-12 フロンティアビル 2FTEL : 03-6457-9828

クラシックなフランス料理がいただける店。

L’ESSOR 写真:お店から

11/18 夜「はち巻岡田」(東京・銀座一丁目)

<店舗情報>◆L'ESSOR住所 : 東京都港区南青山3-3-3 リビエラ南青山 1FTEL : 050-5593-6799

創業108年、江戸料理の真髄を今に伝える。

はち巻岡田

11/18 夜「Bar Landscape.」(東京・銀座)

<店舗情報>◆はち巻岡田住所 : 東京都中央区銀座3-7-21TEL : 03-3561-0357

バーテンダーの夫婦お二人がカクテルチャンピオンという名バー。

Bar Landscape. 出典:★*さん

11/19〜23(韓国)

オンジウム

三角亭

黄金コンパッ

11/24 夜「焼肉ホルモンあさひ」(愛知)

<店舗情報>◆Bar Landscape.住所 : 東京都中央区銀座6-4-9 SANWA GINZA Bldg. B1FTEL : 03-6263-8448

試食会で訪問。「サカエヤ」の肉を使う人気大衆焼肉店。

焼肉ホルモンあさひ

11/25 昼「ライスカレー まんてん」(東京・神保町)

<店舗情報>◆焼肉ホルモンあさひ住所 : 愛知県名古屋市東区泉1-17-15 T.Yビル 1FTEL : 050-5594-3404

安くてうまく、量があるカレーの店。カツカレーが人気。

ライスカレー まんてん

11/25 夜「イル・ジョット」(東京・駒沢)

<店舗情報>◆ライスカレー まんてん住所 : 東京都千代田区神田神保町1-54TEL : 03-3291-3274

炭火焼肉の天才、高橋シェフによるジビーフの会。

イル・ジョット

11/26 夜「レストラン ラフィナージュ」(東京・銀座)

<店舗情報>◆イル・ジョット住所 : 東京都世田谷区駒沢5-21-9TEL : 03-6805-9229

高良シェフの凄腕と、高い感性によるジビーフ料理の数々。

レストラン ラフィナージュ

11/27 昼「すきやばし 次郎」(東京・銀座)

<店舗情報>◆レストラン ラフィナージュ住所 : 東京都中央区銀座5-9-16 GINZA-A-5 2FTEL : 050-5597-6471

寿司の名店。マグロがいい。

すきやばし 次郎 出典:あいあい0615さん

11/27 夜「レストラン ラフィナージュ」(東京・銀座)

<店舗情報>◆すきやばし 次郎住所 : 東京都中央区銀座4-2-15 塚本ビル B1FTEL : 03-3535-3600

高良シェフの凄腕と高い感性によるジビーフ料理の数々、第二弾。

レストラン ラフィナージュ

11/27 昼「朝日屋」(千葉)

取材で訪問。創意工夫のある肴がうまい居酒屋。

朝日屋

11/28 昼「DepTH brianza」(東京・六本木一丁目)

<店舗情報>◆朝日屋住所 : 千葉県市川市市川1-2-1TEL : 047-326-5931

定例会で訪問。奥野シェフのセンスが輝きまくる。

DepTH brianza

11/28 夜「器楽亭+」(東京・虎ノ門ヒルズ)

<店舗情報>◆DepTH brianza住所 : 東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズレジデンスA棟 2FTEL : 050-5590-9819

虎ノ門ヒルズにある居酒屋。

器楽亭+ 出典:ぴーたんたんさん

11/28 夜「ビストロ バー ア ヴァン コダマ」(東京・渋谷)

<店舗情報>◆器楽亭+住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 3FTEL : 03-6811-1162

ワンオペながら数多くの本格フランス伝統料理を作る小玉シェフの腕に酔う。

ビストロ バー ア ヴァン コダマ

11/30 昼「とんかつ 九六喜」(東京・神保町)

<店舗情報>◆ビストロ バー ア ヴァン コダマ住所 : 東京都渋谷区渋谷1-6-4 せいこうビル 1FTEL : 03-5962-7726

2024年5月に神保町にできたとんかつ屋。

とんかつ 九六喜 写真:お店から

11/30 夜「イル・ジョット」(東京・駒沢)

<店舗情報>◆とんかつ 九六喜住所 : 東京都千代田区西神田2-1-3 トービケンビル 1FTEL : 050-5594-6327

炭火焼肉の天才、高橋シェフによる料理を再び味わう。

イル・ジョット

マッキー牧元さんの2024年11月の食費の合計は……?

食費はなんと「958,271円」!

月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに!

文:マッキー牧元、食べログマガジン編集部 写真:マッキー牧元

The post 総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開!(11月・マッキー牧元) first appeared on 食べログマガジン.