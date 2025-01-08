LE SSERAFIM¥á¥ó¥Ðー¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤»Å»ö¡×¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡ªµá¿Í¥µ¥¤¥È¡ÖIndeed¡×TVCM¥·¥êー¥ººÇ¿·ºîOA³«»Ï
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤»Å»ö SAKURA¡×ÊÓ¤Ç¤Ï¡¢SAKURA¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤Ç¤¢¤ë°å¼Ô¤ËÊ±¤·¤Æ¡¢¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¡ª
LE SSERAFIM¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿µá¿Í¥µ¥¤¥È¡ÖIndeed¡×¤ÎTVCM¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤»Å»ö SAKURA¡×ÊÓ¡Ê15ÉÃ¡Ë¤¬1·î8Æü¤«¤é½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤»Å»ö SAKURA¡×ÊÓ¤Ç¤Ï¡¢SAKURA¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤Ç¤¢¤ë°å¼Ô¤ËÊ±¤·¤Æ¡¢¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¡£º£¸å¤Ï½ç¼¡¡¢Â¾¤Î4¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤»Å»ö¡×¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ëTVCM4ÊÓ¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤¤¤¤Ì¤Íè¡×¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµá¿Í¥µ¥¤¥È¡ÖIndeed¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁÊµá¤¹¤ëËÜTVCM¤Ï¡¢LE SSERAFIM ¤Î5¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤»Å»ö¡×¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¡£
Æ°Êª¤¬¹¥¤¤ÊKIM CHAEWON¤Ï½Ã°å¡¢SAKURA¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°å¼Ô¡¢HUH YUNJIN¤ÏÆ´¤ì¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¡¢KAZUHA¤Ï±Ç²èºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¥¨¥Ç¥£¥¿ー¡¢¤½¤·¤Æ¿äÍý¾®Àâ¤¬¹¥¤¤ÊHONG EUNCHAE¤Ï·Ù»¡´±¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´õË¾¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿Áõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£
À¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿5¿Í¤¬ËÜTVCM¤Î»£±Æ¤Ç¸«¤»¤¿¡¢°áÁõ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ä¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤é¤·¤¤ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢1·î1Æü¤è¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤»Å»ö¡¢Indeed ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Å¸³«Ãæ¡£LE SSERAFIM ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¿¦¶È¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÍÍ¡¹¤Ê»Å»ö¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿²°³°¹¹ð¤Î·Ç½Ð¤äWEBÆ°²è¡¢¤½¤·¤ÆÃå¤»ÂØ¤¨¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー¡Ö¡Ø¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤LE SSERAFIM¡£¡Ù²èÁü¥áー¥«ー¡×¤¬½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
¢£CM¥¹¥Èー¥êー¤È¸«¤É¤³¤í
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤»Å»ö SAKURA¡×ÊÓ
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿°å¼Ô¤ÎÇò°á¤òÃå¤Æ¹ø³Ý¤±¤ëSAKURA¤Î¼þ¤ê¤Ë¡¢KIM CHAEWON¡¢HONG EUNCHAE¡¢KAZUHA¡¢HUH YUNJIN¤âºÂ¤Ã¤Æ¡Ö»Å»ö¤µ¤¬¤·¤ÏIndeed¢ö¥Ð¥¤¥È¤µ¤¬¤·¤ÏIndeed¢ö¡×¤Î¥Õ¥ìー¥º¤ò¸ý¤º¤µ¤à¡£SAKURA
¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ëKIM CHAEWON¤Ï¡¢²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¤«¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¤½¤ó¤ÊKIM CHAEWON¤¬¡¢SAKURA¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÖÈ±¤ò¤³¤Ã¤Á
¤«¡¢¤³¤Ã¤Á¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤À¤Ã¤¿¡£°Õ³°¤ÊÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢°ì½Ö¸ÍÏÇ¤¦SAKURA¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾Ð´é¤Ç¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¤¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢KIM CHAEWON¤Ï¾È¤ì½¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¢£»£±Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É
Æ°Êª¹¥¤¤ÎKIM CHAEWON¤Ï½Ã°å¤ËÊÑ¿È¡£¶¦±é¤¹¤ë¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤ËÌ´Ãæ¤ÎKAZUHA
KIM CHAEWON¤Ï¡¢¶¦±é¤¹¤ë¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤òÍ¥¤·¤¯¤Ê¤Ç¤Ê¤¬¤é¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿½Ã°å¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£Æ°Êª¤¬¹¥¤¤ÇÆ°Êª¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾åµ¡·ù¡£KAZUHA¤â¡Ö¡Ê°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¯Èþ¿Í¤µ¤ó¡£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È
¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë´¶·ã¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤ÊCM»£±Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡ª¡×¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎHUH YUNJIN¤ËSAKURA¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ª
»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥³¥ó¥È·Á¼°¡É¤ÎCM»£±Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿HUH YUNJIN¡£º£Æü¤¤¤Á¤Ð¤óÌÌÇò¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤Þ¤ëHUH YUNJIN¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²£¤«¤éSAKURA¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÌÌÇò¤¤¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿»£±Æ¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¢£º£¸åÊüÁ÷Í½Äê¤ÎCM
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤»Å»ö KIM CHAEWON¡×ÊÓ¡§½Ã°å¤ËÊ±¤·¤¿KIM CHAEWON¤Î¥¹¥Èー¥êー
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤»Å»ö HUH YUNJIN¡×ÊÓ¡§¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤ËÊ±¤·¤¿HUH YUNJIN¤Î¥¹¥Èー¥êー
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤»Å»ö KAZUHA¡×ÊÓ¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¥¨¥Ç¥£¥¿ー¤ËÊ±¤·¤¿KAZUHA¤Î¥¹¥Èー¥êー
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤»Å»ö HONG EUNCHAE¡×ÊÓ¡§·Ù»¡´±¤ËÊ±¤·¤¿HONG EUNCHAE¤Î¥¹¥Èー¥êー
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://jp.indeed.com/cm/iimirai
LE SSERAFIM OFFICIAL SITE
https://www.le-sserafim.jp