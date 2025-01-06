Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î ¡ÈÁ´Íç»àÂÎ¡É ¤Ç¼¨¤·¤¿NHK¤ÎËÜµ¤ÅÙ¡Ä²áµî¤Ë¤ÏµÚÀîÆà±û¡¢Ä«²¬¼ÂÎï¤Î½Ð±é¤â
¡¡1·î5Æü¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ºî¤ÎµÓËÜ¤Ï2017Ç¯¤Î¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤Î¿¹²¼·½»Ò»á¤Ç¡¢¼ç±é¤Ï²£ÉÍÎ®À±¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¹¾¸Í¤Ç´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤é¤ò¸«½Ð¤·¤¿ÈÇ¸µ¡¢ÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤À¤¬¡¢Âè1ÏÃ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾×·â¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÉþ¤òÇí¤®¼è¤é¤ì¡¢ÂÇ¤Á¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿Í·½÷¤Î»àÂÎ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ðíâ×±ÇÁü¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉú¤»¤Î3¿Í¤Î½÷Í¥¤Îç½Éô¤¬¤Û¤Ü¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÇØÃæ¤¬Âç¼Ì¤·¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢NHK¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¶¤á¤¿¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢µÈ¹âÇ«¡¹¡¢Æ£¤«¤ó¤Ê¡¢Í¿ÅÄ¤ê¤ó¤Î3¿Í¡£Á´°÷¤¬¿Íµ¤¤Î¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊµÈ¸¶Ê¸²½¤ÎóÕÌÀ´ü¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÂ¿¿ô¤¬À´¶À÷¾É¤Ê¤É¤ÇÉÂ»à¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë½÷Ïº¤¿¤Á¤Î²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤ò¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Î¤ÏÂç±ÑÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¼Î¤Æ»Ò¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÕ½Å¤¬¡¢ÍÄ¾¯¤Î¤³¤í¤«¤éÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿Í·½÷¤ÎÄ«´é¡Ê°¦´õ¤ì¤¤¤«¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Ä¤±¡¢Ë´³¼¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿»û¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊèÀÐ¤â¤Ê¤¤·ê¤ËËäÁò¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤À¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£X¾å¤Ç¤Ï
¡Ô¤Ù¤é¤Ü¤¦¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹¶¤á¤Æ¤ë¡Ä¡Ä°áÉþÇí¤®¼è¤ê¤È¤Ï¡Ä¡Ä¤Á¤ã¤ó¤ÈµÈ¸¶¤Î°ÅÉôÉÁ¤¯¤ó¤À¤Ê¡Õ
¡Ôº£Ç¯¤ÎÂç²Ï¡¢Íç¤ÇÂÇ¤Á¼Î¤Æ¤é¤ì¤ëÍ·½÷¤Î»àÂÎÌò¤Ë¸½Ìò¤ÎAV½÷Í¥¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËËÜµ¤ÅÙ¤ò´¶¤¸¤¿¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢NHK¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÂçÃÀ¤ÊÇÛÌò¤Ë¶Ã¤¤ÎÅê¹Æ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸½Ìò»þ¤ÈÆ±¤¸³èÆ°Ì¾¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢2010Ç¯¤Î¡ØÎ¶ÇÏÅÁ¡Ù¤ËµÚÀîÆà±û¤µ¤ó¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÁÌ¤ì¤Ð¡¢1999Ç¯¤Î¡Ø¸µÏ½åçÍð¡Ù¤ËÄ«²¬¼ÂÎï¤µ¤ó¤¬Í·½÷Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥×¥é¥¤¥ºµ¯ÍÑ¤Ï¡¢Åö»þ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡2024Ç¯¤Î¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¡ÈÀï¤Î¤Ê¤¤»þÂå¡É¤òÉÁ¤¯Âç²Ï¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÏÃÂêÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£