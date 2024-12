四国と淡路島の間に位置する小さなリゾートアイランド”大毛島”(徳島県鳴門市)にひっそり佇むリゾートホテル モアナコースト。その名前は、ハワイ語で「美しい海岸」を意味します。

3000坪の敷地に客室はわずか16室。全室に瀬戸内海を望む露天風呂とプライベートサウナルームが付いたメゾネット客室の本館モアナコースト(全8室)と、大人の隠れ家をコンセプトにした全室半露天風呂付き客室の離れ客室 ヴィラ・ベル・トラモント(全8室)の2つタイプがあります。

今回テラスに露天風呂とプライベートサウナルームが付いた本館客室「Moana メゾネットツイン」に泊まってきました。お部屋の様子や食事について紹介します。

本館客室モアナコースト Moana メゾネットツイン

Moana メゾネットツインは、80屬3階建てメゾネットで、1階が出入口、2階がリビング・ベッドルーム・洗面所・内風呂・トイレ・クローゼット・ミニキッチン、3階が露天風呂(プライベートジェットバス)・プライベートサウナルーム・シャワーブース(屋外)となっています。

2階にはサータ社製のセミダブルベッドが2台。人間工学に基づいて作られたポケットコイルマットレスは、体にストレスがかからず、快適な寝心地です。ベッドパッドは英国最高級羊毛のクランフォレスト、枕は羽毛100%タイプ、リネン類は最高級といわれる新疆綿が使われています。

コーナーにはミニキッチンがあり、カウンター横にスツールが置かれているので、窓の外を眺めながらお茶を飲むこともできます。

ミニキッチンには、冷蔵庫、湯沸かしポット、カップ、グラス、ケトル、コーヒーマシンなど。

コーヒーマシン用のコーヒー・紅茶・緑茶のポッドが用意されていて、自由に飲めます(無料)。

ソファ、テーブル、テレビが置かれたリビングはゆったりくつろげるコーナーです。重低音に定評があり、高品質な音を演出してくれるBOSEのオーディオスピーカー(Bluetooth対応)が備わっているので、スマートフォンを繋げれば好きな音楽を楽しめます。

洗面所は洗面ボウルが2つあり、女子旅でもメイクやヘアセットをするのに気兼ねがいりません。

アメニティは、ボディタオル、歯ブラシ、シャンプー・コンディショナー・シャワージェル・クレンジング・洗顔料・オールインワン・髭剃り・シェービングフォームなどが用意されています。シャンプー・コンディショナー・シャワージェルはアルガンオイルをベースにしたARGAN(アルガン)のもの、ドライヤーは、髪を乾かしながら温冷ヘッドスパもできる高機能のナノケアです。

洗面台の後ろに、独立したバスルームとトイレがあります。

バスルームには優美なフォルムのバスタブが設置されており、ハンドシャワーとレインシャワーの2種類がついています。露天風呂があるのに内風呂も広々としたつくりなのに驚きました。

3階(屋上)には、瀬戸内海を望む専用露天風呂。プライベートが守られているのに開放感のある特別な空間でゆったりとくつろげます。

冬の澄んだ空気の中、非日常の景色を眺めつつジャグジーバスで手足を伸ばすのは至福の時間。

夜は頭上にきらめくオリオン座をはじめとした星々を眺め、早朝は東の水平線から昇る朝日を眺められました。こんな非日常の体験ができるのは、鳴門という素晴らしいロケーションならでは。

また、プライベートサウナルームは、疲労回復や美肌効果などが期待できるロウリュ式サウナが採用されています。客室専用のため、人目を気にせず、昼でも夜でも好きなときに利用できます。

ゲストラウンジ「THE SHIP」

2024年12月6日、本館と別館の間に宿泊者専用のゲストラウンジ「THE SHIP」が新設されました。

落ち着いた雰囲気の内装に合わせたセンスのよい家具や調度品が置かれ、チェックイン後や夕食後にワインやコーヒー、軽食などを自由に楽しめます。(利用可能時間は7時〜22時)

ソフトドリンクは無料、ワインは有料ですが、チェックインのときにワイン1杯がサービスとなるコインをもらえたので、セルフ式のサーバーから白ワインをいただきました。ディスペンサー式のミックスナッツやスナックもあり、ディナー前に軽く飲みたいときにぴったりです。

ディナー(リストランテ フィッシュボーン)

ディナーは併設する「リストランテ フィッシュボーン」で宿泊者専用のコースをいただきました。内容は時期により異なりますが、今回いただいたスタンダードコースの内容は以下の通り。

・冬人参のズッパ(スープ) ほのかに香るクミンのエミュルションを浮かべて

・徳島県産平目の瞬間燻製 あんぽ柿とクリームチーズのソース

・天使の髪をまとった鳴門車海老のフリット エビスを効かせたレンズ豆のソースをアクセントに

・選べるパスタ

・天然鳴門鯛のアルフォルノ 牛蒡のヴァンブランソース

・豚肉のハーブロースト 粒マスタードとトマトチャツネの2種のソース

・本日のドルチェ(ティラミス)

・コーヒーまたは紅茶

徳島・鳴門で採れた旬の魚介類と自家菜園の新鮮野菜を使った料理はどれもおいしくて、ワインによく合いました。盛り付けも洗練されており、特別な旅行や記念日のディナーにもぴったりです。

朝食(屋内ガーデンテラス シエスタ)

朝食は、全面ガラス張りの開放的な屋内ガーデンテラス「シエスタ」でいただきました。床に敷き詰めたイタリア直輸入のテラコッタ・タイルと特注品の輸入家具がおしゃれな空間です。

朝食はオリジナル洋食セットメニューで、徳島県産すだちジュース、鳴門金時芋のミルクスープ、菜園野菜と鳴門わかめのフレッシュサラダ、徳島産の「すだち鶏」の自家製ハムとベーコン、徳島県ブランドの卵「穀王」を使ったイタリア風オムレツ「フリッタータ」などをいただきました。(時期により内容が変わる可能性あり)

ほかに、ジュースやコーヒー、シリアル、フルーツなどはセルフサービスでおかわり自由です。

毎朝焼き上げるホテルメイドのパンは熱々の状態でサーブされます。どれもおいしいですが、特産の阿波三盆糖をふりかけたヴェロネーゼ(イタリア風揚げパン)がとくに気に入りました。

自然に包まれた非日常の空間で特別な時間を過ごせるリゾートホテル モアナコーストは、カップルの記念日旅行や大人女子旅にぴったりです。ぜひ、次の旅先の候補に加えてみてください。

名称:リゾートホテルモアナコースト

所在地:徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦高砂186-16

(高速鳴門バスターミナル、JR鳴門駅からの無料送迎あり)

