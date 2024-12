「パンパンくん」と「オクジ」がハグする姿を再現！パンパンくんの日常「ついていくよBIGぬいぐるみ」」

エスケイジャパンは、韓国発のキャラクター「パンパンくんの日常」(※)のアミューズメント専用景品を発売します。

パンパンくんの日常「ついていくよBIGぬいぐるみ」」

この商品は2024年12月下旬より全国のアミューズメント施設で展開します。

<奇想天外のカップルが“ぬいぐるみ”に!>

他の人より少し心弱くて、臆病だが、この世の誰よりもオクジを愛する「パンパンくん」と、他の誰よりも過激で暴力的だがパンパンくんをいつも守ってくれる「オクジ」。

奇想天外なカップルの日常を描いた作品は、韓国を中心に全世界広のZ世代から注目されています。

そんなZ世代が大注目の「パンパンくんの日常」からアミューズメント専用景品が続々と登場!

第1弾として12月下旬に発売する「ついていくよBIGぬいぐるみ」は、両手にスナップボタンがついているので、自分に抱きつかせたり「パンパンくん」と「オクジ」がハグする姿を再現したりと、楽しく遊べるアイテムです。

※アミューズメント専用景品のため、非売品となります。

※店舗には2024年12月下旬から順次導入となります。

導入時期は店舗によって異なります。

○パンパンくんの日常 ついていくよBIGぬいぐるみ(全2種)

パンパンくんの日常 ついていくよBIGぬいぐるみ(全2種)

スナップボタンを使って楽しく遊べる

<取り扱い店舗>

取り扱い施設一覧につきましては以下より見ることができます。

https://www.sk-japan.co.jp/charatoru/charas/b2ang

(C)Leejuyong

