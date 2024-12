サムスンが独自の携帯ゲーム機を開発中である可能性を示す手がかりが見つかったようです。

12月5日、著名リーカーのJukanlosreve氏が意味深な情報をXに投稿しました。サムスンは最近、Xclipse向けLinux用Vulkanドライバーの開発を始めたとのこと。Xclipseは同社とAMDが共同で開発したモバイルGPUであり、自社製のExynosチップに搭載されています。Vulkanは、Steam DeckのグラフィックスAPIとして使われている技術です。

Hint: Samsung has recently begun developing a Vulkan driver for Linux for Xclipse, and Valve is preparing ARM support for SteamOS. https://t.co/YPVuh9u72C

