ÀîºêF¹â°æ¹¬Âç¤¬¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ!! ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤Ï¹Åç¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¡¢ºÇÍ¥½¨¼ç¿³¾Þ¤Ï¸æ¿ßµ®Ê¸»á
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï9Æü¡¢2024J¥ê¡¼¥°¤Î³Æ¾Þ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìDF¹â°æ¹¬Âç¤¬¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡2004Ç¯9·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç20ºÐ¤Î¹â°æ¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎJ1¥ê¡¼¥°24»î¹ç(1872Ê¬)2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âç²ñ¸å¤Ë¤ÏËÌÃæÊÆWÇÕ¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤òÎ¨¤¤¤ë¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤¬ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç121É¼¤ò½¸¤á¡¢2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤Î61É¼¤ÎÇÜ¶á¤¤¿ô»ú¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ¡¡¹â±ßµÜÇÕ¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¢¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¸Ä¿Í¾Þ¤ÏCÂçºåGK¥¥à¡¦¥¸¥ó¥Ò¥ç¥ó¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçGKÂçÇ÷·É²ð¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºDF°ÂÀ¾¹¬µ±¤¬¼õ¾Þ¡£ºÇÍ¥½¨¼ç¿³¾Þ¤Ë¤Ï¸æ¿ßµ®Ê¸»á¡¢ºÇÍ¥½¨Éû¿³¾Þ¤Ë¤ÏÀ¾¶¶·®»á¡¢ºÇÍ¥½¨°éÀ®¥¯¥é¥Ö¾Þ¤Ë¤ÏFCÅìµþ¤ÈV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ¤Ï10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2024J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾ÞÂÐ¾ÝÁª¼ê
DF¹â°æ¹¬Âç(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì)=24»î¹ç(1872Ê¬)2ÆÀÅÀ
DFÀ¾µ×ÊÝ½Ù²ð(¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ)=30»î¹ç(971Ê¬)1ÆÀÅÀ
MFÅÚ²°¹ª(Çð¥ì¥¤¥½¥ë)=20»î¹ç(903Ê¬)0ÆÀÅÀ
MFÉ¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ(FCÅìµþ)=33»î¹ç(1698Ê¬)2ÆÀÅÀ
MF»³º¬Î¦(²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹)=28»î¹ç(1178Ê¬)0ÆÀÅÀ
MFÎëÌÚ½ßÇ·²ð(¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì)=23»î¹ç(1651Ê¬)0ÆÀÅÀ
MF±ÛÆ»ÁðÂÀ(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç)=19»î¹ç(597Ê¬)1ÆÀÅÀ
FWÎëÌÚ¾ÏÅÍ(¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì)=34»î¹ç(2015Ê¬)10ÆÀÅÀ
FWÊ¿²ìÂç¶õ(µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.)=24»î¹ç(511Ê¬)1ÆÀÅÀ
FWºäËÜ°ìºÌ(¥¬¥ó¥ÐÂçºå)=37»î¹ç(2352Ê¬)10ÆÀÅÀ
¡¡2004Ç¯9·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç20ºÐ¤Î¹â°æ¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎJ1¥ê¡¼¥°24»î¹ç(1872Ê¬)2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âç²ñ¸å¤Ë¤ÏËÌÃæÊÆWÇÕ¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤òÎ¨¤¤¤ë¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤¬ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç121É¼¤ò½¸¤á¡¢2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤Î61É¼¤ÎÇÜ¶á¤¤¿ô»ú¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ¤Ï10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2024J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾ÞÂÐ¾ÝÁª¼ê
DF¹â°æ¹¬Âç(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì)=24»î¹ç(1872Ê¬)2ÆÀÅÀ
DFÀ¾µ×ÊÝ½Ù²ð(¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ)=30»î¹ç(971Ê¬)1ÆÀÅÀ
MFÅÚ²°¹ª(Çð¥ì¥¤¥½¥ë)=20»î¹ç(903Ê¬)0ÆÀÅÀ
MFÉ¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ(FCÅìµþ)=33»î¹ç(1698Ê¬)2ÆÀÅÀ
MF»³º¬Î¦(²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹)=28»î¹ç(1178Ê¬)0ÆÀÅÀ
MFÎëÌÚ½ßÇ·²ð(¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì)=23»î¹ç(1651Ê¬)0ÆÀÅÀ
MF±ÛÆ»ÁðÂÀ(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç)=19»î¹ç(597Ê¬)1ÆÀÅÀ
FWÎëÌÚ¾ÏÅÍ(¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì)=34»î¹ç(2015Ê¬)10ÆÀÅÀ
FWÊ¿²ìÂç¶õ(µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.)=24»î¹ç(511Ê¬)1ÆÀÅÀ
FWºäËÜ°ìºÌ(¥¬¥ó¥ÐÂçºå)=37»î¹ç(2352Ê¬)10ÆÀÅÀ