Metaがルイジアナ州北部リッチランドにある400万平方フィート(約37万平方メートル)の土地に、同社最大規模となるAIデータセンターを計画していることがわかりました。ルイジアナ州によると、この計画は「ルイジアナ州史上最大規模の民間資本投資」になるとのことで、費用は100億ドル(約1兆5000億円)規模になる見込みです。Landry Announces Meta Selects North Louisiana as Site of $10 Billion Artificial Intelligence Optimized Data Center | Office of Governor Jeff Landry

https://gov.louisiana.gov/news/4697Meta selects Entergy, Northeast Louisiana as site of $10B data centerhttps://www.entergynewsroom.com/news/meta-selects-northeast-louisiana-as-site-10-billion-data-center/Meta to Invest More than $10 Billion in Louisiana Data Center Campus | Insights | Turner Construction Companyhttps://www.turnerconstruction.com/insights/meta-to-invest-more-than-10-billion-in-louisiana-data-center-campusMetaが建設予定の「リッチランド郡データセンター」はAIワークロードを含むデジタル技術をサポートするため、膨大な量のデータ処理を行うよう設計されていて、建設には100億ドルが投じられ、2030年の完成時には関連して500人以上の雇用が発生する見込みです。また、地域インフラ改善のために、Metaは2億ドル(約300億円)を投資しています。データセンターの建設にはターナー建設、DPR建設、M・A・モーテンソンが参加し、ピーク時には5000人以上の作業員需要が発生するほか、建設資材も地元で調達されることになっています。なお、リッチランド郡データセンターへの電力供給は電力会社のEntergyが100%クリーンな再生可能エネルギーで行う契約を交わしています。電力網内には1500MWの再生可能エネルギーが導入される予定です。ルイジアナ州のジェフ・ランドリー知事は「Metaによる投資で、美しい農村地域の1つであるリッチランド郡はルイジアナ州で急拡大しているハイテク分野の中核地域として確立し、ルイジアナ州の労働者が将来、高賃金の仕事に就く機会が生み出されます」と述べ、データセンター計画の誘致のために税制改革法案を可決した州議会に感謝した上で「ルイジアナ州は新たな時代に入ります」と語っています。ちなみに、AIデータセンターは消費電力が非常に大きいため、Metaは2030年代に1GW〜4GWの新しい原子力発電所を建設することを計画し、パートナーを求めています。Accelerating the Next Wave of Nuclear to Power AI Innovation - Meta Sustainabilityhttps://sustainability.atmeta.com/blog/2024/12/03/accelerating-the-next-wave-of-nuclear-to-power-ai-innovation/