ハイセンスジャパンは、日本最大級のオーディオ&ビジュアルアワード「VGP2025」において、大画面4K液晶テレビ100U7Nが特別賞「ホームシアター大賞」、4K液晶テレビE6Nシリーズが特別賞「コスパ大賞」と部門賞「金賞」を7部門で受賞しました。

ハイセンスジャパン「E6Nシリーズ」

ハイセンスジャパンは、日本最大級のオーディオ&ビジュアルアワード「VGP2025」において、大画面4K液晶テレビ100U7Nが特別賞「ホームシアター大賞」、4K液晶テレビE6Nシリーズが特別賞「コスパ大賞」と部門賞「金賞」を7部門で受賞。

「E6Nシリーズ」は2024年10月上旬に発売になった、高画質でありながら便利機能満載の最新4K液晶テレビです。

●ホームシアター大賞

100U7N

受賞理由:大画面・高画質のホームシアター体験をより身近なものに変える、100インチ量子ドットMini LED 4K液晶テレビに対して

大画面テレビ100U7N

●コスパ大賞

E6Nシリーズ(85E6N/75E6N/65E6N/55E6N/50E6N/43E6N)

受賞理由:HI-VIEW Liteエンジン搭載、放送コンテンツからネット動画まで価格を超える高画質で楽しめる、4K液晶テレビシリーズに対して

商品ページはこちら: https://www.hisense.co.jp/tv/e6n/

コスパモデルE6Nシリーズ

●金賞

・4K液晶テレビ(100型以上):100U7N

・4K液晶テレビ(55型以上60型未満):55U8N

・4K液晶テレビ(50型以上55型未満):50E6N

・4K液晶テレビ(50型未満):43E6N

・液晶テレビ(30型以上):32A4N

・液晶テレビ(30型未満):24A4N

・サウンドバータイプTV用オーディオ(2万円未満):HS2000N

サウンドバーHS2000N

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高画質でありながら便利機能満載!ハイセンスジャパン「E6Nシリーズ」 appeared first on Dtimes.