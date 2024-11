映画『はたらく細胞』キラーT細胞役・山本耕史が「はたらくさいぼう」を熱唱！「はたらくくるま」替え歌をあの一発撮り動画風に歌い上げる

YouTube総再生回数1億回の国民的ヒットソング「はたらくくるま」と映画『はたらく細胞』がまさかのコラボレーションを実現。謎の細胞シンガー「KOJI YAMAMOTO as KILLER T CELL」が「はたらくくるま」の替え歌「はたらくさいぼう」を熱唱する動画が公開された。動画内では、白いスタジオに置かれた一本のマイクと共に、衝撃的なパフォーマンスが披露される。



12月13日(金)に全国公開される映画『はたらく細胞』は、細胞を擬人化して描き、その斬新かつユニークな設定が大きな話題を呼んだ漫画『はたらく細胞』(著者:清水茜、講談社「月刊少年シリウス」所載)が原作。本作の見どころは、細胞たちの戦いを通じて人間の健康を描く点にある。原作のスピンオフ作品『はたらく細胞 BLACK』と合わせて、人間の世界も描かれる今回の映画では、豪華なキャストとスタッフが集結。日本映画最大のスケールで、体内のミクロの世界をリアルに表現する。



映画の中で屈指の武闘派細胞、キラーT細胞を演じるのは山本耕史。Youtubeで公開される「はたらくさいぼう」うた動画には、劇中衣装を身にまとった彼が登場する。山本が熱唱するこの替え歌は、国民的名曲「はたらくくるま」の替え歌であり、子育てを経験した親世代からティーンエイジャー、そして現在この歌を楽しむ子供たちまで、幅広い世代に愛されている。



本作を親子でぜひ楽しんでもらいたいという思いから、「はたらく」という語呂繋がりで「はたらくくるま」サイドにダメもとで企画を提案。賛同を得て今回の動画が実現した。山本はこの企画を「ぜひやりたい」と快諾。忙しい撮影の合間を縫って京都で撮影し、自らの演技アイデアを積極的に提案するなど、ストイックな姿勢を見せた。



さらに、コーラスには映画本編にも出演する血小板役のマイカピュ、泉谷星奈、また神経細胞役のDJ KOOも参加。彼らの楽しいパフォーマンスが、動画をより一層盛り上げている。



山本の熱唱姿をいち早く鑑賞した共演者の阿部サダヲ(不摂生な父・漆崎茂役)と松本若菜(マクロファージ役)も、そのパフォーマンスを絶賛。阿部は「やってやったって顔してるね(笑)」と笑いながらも山本の歌声を高く評価し、松本は「懐かしい〜大好きだった!」と楽曲に感激する様子を見せた。







キラーT細胞役・山本耕史コメント



Q.歌唱してみていかがでしたか?

撮影から約 2 年ぶりにキラーT 細胞になりましたが、すぐ馴染めた気がしますね。お話をいただいた時、僕にも子供がいるので、絶対にぜひやりたいなと思っていました。そういう意味では、今回キラーT 細胞役としての登場ですが楽しむことができたので、この想いが子供たちに届くと嬉しいなと思っています。

収録ではいろいろな歌い方を試してみました。普通に歌ってみたり、役を入れてみたり。こういう子供向きというか、意外とテンポに対して音が分かりやすい歌って難しいんですよ。でもその分やりがいがありましたし、最後はキラーT 細胞としてしっかり歌うことが出来たと思います。



Q.今回は歌の中でいろんな細胞をされていますが、個人的にお気に入りの細胞は?

それはもう血小板ですね!可愛い!撮影の時も血小板が来た時は、可愛い顔してますよ僕も(笑)。歌っている時もね。

もちろん佐藤健くん(白血球)も仲里依紗ちゃん(NK 細胞)もすごくかっこいいし、それぞれ良いんですけど、やっぱり血小

板、可愛いですよね。



Q.映画の公開を楽しみに待っているファンの方々へ、メッセージをお願いします。

『はたらく細胞』は身体の中のことを描いていますから、全世界、全人類に当てはまる。勉強して医学書を読んで...となると結構プレッシャーもありますけど、これは観るだけで「へー!そうなんだ」ということが分かるし、それぞれのキャラクターがすごく魅力的に描かれているので、自分の身体を改めて大切にしようと思える作品だと思います。それを子供たちには楽しみながら知ってもらって、大人たちには「ちょっと飲み過ぎだな」「働きすぎだな」という方々に、ぜひ観て欲しいなと思います。



作品情報

■タイトル:『はたらく細胞』

■公開日:12月13日(金)全国ロードショー



(C)清水茜/講談社 (C)原田重光・初嘉屋一生・清水茜/講談社 (C)2024 映画「はたらく細胞」製作委員会

(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation.