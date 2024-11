女優ニコール・キッドマンが、夫でカントリー歌手のキース・アーバンと共に故郷オーストラリアへの引っ越しを検討していると報じられた。家族や親しい友人らは、実母の死という辛い経験を乗り越え、多忙なスケジュールをこなすニコールに対し、「燃え尽き症候群になるのではないか」と心配している。ニコール・キッドマン(57)が、夫キース・アーバン(57)と共に現在居住する米国からオーストラリアへの引っ越しを考えていると英メディア『Daily Mail Online』が報じた。オーストラリアは、ニコールとキースの2人が育った故郷である。

関係者によると、今年はニコールにとって大変な一年であり、周囲では彼女の心身を案ずる声が多く聞かれているという。人々がニコールのことを心配する一番の理由は、今年9月に実母であるジャネル・キッドマンさんが84歳で亡くなったことだ。ニコールは当時、第81回ベネチア国際映画祭に出席するため現地を訪れていた。新作映画『Babygirl(原題)』で女優賞を受賞する数時間前にジャネルさんが亡くなったという知らせを受け、授賞式を欠席して急きょ豪シドニーへ向かった。葬儀を終えた後は米国に戻り、来月公開予定の同映画のプロモーション活動に精力的に取り組んでいる。また、Amazonプライム・ビデオが配信するテレビドラマシリーズ『Scarpetta(原題)』でニコールは主演を務めており、その撮影スケジュールも加わり、多忙な日々を過ごしている。一方、夫のキースもコンサートツアーで忙しく、今年は2人がすれ違いがちな生活を送っていたとされている。関係者は「ニコールとキースは一緒に過ごす時間もほとんどなく、今年は2人がこれまで過ごした中で最悪の一年でした。ニコールは人生で最も辛い出来事に1人で対処せざるを得ませんでした」と話し、また家族や親しい友人らも「これ以上、ニコールが持ちこたえられるのだろうか」と燃え尽き症候群を心配していることを明かした。さらに、関係者の一人は豪誌『Women’s Day』にこのように語っている。「ニコールはいつもと変わらず素晴らしい姿を見せていますが、実母の死という辛い経験を乗り越えようと、仕事に没頭している感じがします。」また、アメリカ中を飛行機で移動しながら映画のプロモーション活動に励むニコールについて、関係者は「移動中の飛行機で過ごす時間の方が、自宅のベッドで過ごす時間よりも多いほどです。多くの人が彼女を心配しています」と述べた。そんなニコールを夫キースも心配しており、来年2月のラスベガス公演を終えた後、ニコールを支えるためにそれ以降のツアーから身を引くことも検討しているそうだ。この報道を受け、ファンからは多数の心配の声が寄せられている。「ニコールが心配。仕事柄しょうがないのかもしれないけど、仕事よりもメンタルを優先するべき。」「ノーと言うことも時には必要です。ニコールには休むことの大切さを世界に伝えてほしい。」「なぜ仕事を休まないのか。十分な収入があるのだから、親の死を乗り越えるために休むべきだ。」画像は『Nicole Kidman Instagram「Great night last night - thank you @BritishGQ」「Thank you #CMA’s for a great night of country music celebration」』より(TechinsightJapan編集部 Tina)