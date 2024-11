ENHYPEN「2024 MAMA」4年連続で本賞受賞！“ファンのおかげで幸せ”

ENHYPENが「MAMA AWARDS」にて4年連続で本賞を受賞し、グローバルファンの愛を証明した。ENHYPENは22日、日本の京セラドーム大阪で行われた「2024 MAMA AWARDS」(以下「2024 MAMA」)の本賞である「ワールドワイドファンズチョイス」(WORLDWIDE FANS'CHOICE)を受賞した。「ワールドワイドファンズチョイス」は、全世界のファンの投票で受賞者が決定される。ENHYPENは、デビュー翌年の2021年から今年まで毎年、同部門のトロフィーを獲得している。

メンバーは「『ワールドワイドファンズチョイス』はENGENE(ファンの名称)からいただける賞なので、本当にありがたい」とし「今年も止まらずに走ってきたし、ENGENEの方々のおかげで幸せに過ごすことができた。ENGENEのために生きていくENHYPENになる」と受賞の感想を述べた。ENHYPENはこの日、圧倒的なステージを披露して“パフォーマンス最強者”の面貌を誇示した。メンバーたちは優雅さと力強さを兼ね備えたジョンウォンのソロダンスを皮切りに、甘い魅力の「XO (Only If You Say Yes)」、華麗さの絶頂を見せた「Brought The Heat Back」のパフォーマンスを相次いで披露した。特に、ダンスブレイクは激情そのものだった。恋に落ちた人を遮る群れがあるにもかかわらず、結局僕たちの愛は誰も破ることができないということをダンスで表現した。彼らは速いビートに合わせてパワフルな刀群舞(カルグンム)をプレゼントし、ニキはダンサーのBADAと隙のない振り付けの組み合わせで見る人を魅了した。「2024 MAMA」で初めて披露した彼らの「Daydream」のパフォーマンスは、濃いヒップホップの感性とトレンディなダンスで現場を圧倒した。また、ジェイは「TOENZE」というコラボレーションバンドを結成し、特別なステージとして注目を集めた。ジェイは爽やかな歌唱力と情熱的なギター演奏を誇って曲のエネルギーを加えた。一方、ENHYPENは7月、2ndフルアルバム「ROMANCE:UNTOLD」で初動(発売後1週間のアルバム販売量)ダブルミリオンセラーを達成し、米ビルボード200で2位を記録した。今月リリースした2ndフルアルバムのリパッケージ盤「ROMANCE : UNTOLD -daydream-」も、K-POPグループのリパッケージアルバム史上最も多い初動販売量を記録する注目すべき成果を成し遂げた。現在3回目のワールドツアーの日本公演であり、K-POPボーイグループでデビューから最速での3都市ドームツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE' IN JAPAN」を開催中の彼らは、福岡・みずほPayPayドーム福岡(12月28日・29日)、大阪・京セラドーム大阪(1月25日・26日)を巡り、日本でもグローバル旋風を続けていく。