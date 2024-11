10月に転落死したリアム・ペインの葬儀が英ロンドン近郊で執り行われ、「ワン・ダイレクション」のメンバー4人が参列した。公の場で4人が揃ったのは、2015年のツアー以来、約9年ぶりだった。葬儀には、グループを発掘したサイモン・コーウェルや、リアムの恋人ケイト・キャシディ、元恋人シェリル・コールなども参列していた。英人気ボーイバンド「ワン・ダイレクション」のメンバー、リアム・ペインは、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスにある「カサスール・パレルモ・ ホテル 」の3階バルコニーから現地時間10月16日に転落し、31歳の若さでこの世を去った。

リアムの突然の死から5週間後の現地時間11月20日、英バッキンガムシャーの町アマーシャムにある教会で葬儀が執り行われ、リアムの親族や友人、音楽関係者らが最後の別れに訪れた。現地 メディア によれば、葬儀が始まる前に「ワン・ダイレクション」のメンバー4人、 ハリー・スタイルズ 、ルイ・トムリンソン、ナイル・ホーラン、 ゼイン・マリク がそれぞれ別の車両で到着した。4人が一堂に会するのは、2015年3月18日のワールドツアー「On The Road Again」でパフォーマンスして以来、約9年ぶりだった。同月には、ゼインがツアーを離脱して脱退を表明。翌年にグループは無期限の活動休止に入った。教会へと向かう通りでは、多くの人々が見守る中、リアムの棺を乗せた白い馬車が2頭の白馬に牽引されてゆっくりと進んだ。ガラス張りの馬車には、白いバラを飾った紺色の棺が置かれ、その上には赤いバラで「son(息子)」、白いバラで「daddy(パパ)」と象ったリースが飾られていた。“息子”はリアムの父ジェフ・ペインさんと母カレン・ペインさんから、“パパ”はリアムと元恋人で歌手のシェリル・コールとの間にもうけた息子ベアくん(7)からの追悼とみられる。教会の前には、リアムの 趣味 の一つだったボウリングのピンとボールの形をした花輪も飾られていた。午後1時過ぎに馬車が教会にたどり着き、ジェフさんとカレンさんが到着すると、リアムの棺は教会の中へ慎重に運ばれた。その後、「ワン・ダイレクション」を発掘したサイモン・コーウェルが婚約者ローレン・シルバーマンさんと共に教会を訪れる姿が見られた。また、リアムの恋人で インフルエンサー のケイト・キャシディが、エリザベス・ハーレイの息子ダミアン・ハーレイと到着する姿も目撃された。葬儀では、リアムの元恋人シェリルや、彼女が在籍したポップグループ「ガールズ・アラウド」のメンバー、ニコラ・ロバーツとキンバリー・ウォルシュも参列した。教会での45分間におよぶ葬儀が終わると、リアムの棺は待機する霊柩車に運ばれ、その後ろを彼の両親が歩いた。2人は待ち受けたリムジンに乗り込む前、サイモンからハグを受ける場面もあった。サイモンは葬儀を執り行った牧師と握手を交わし、穏やかに言葉を交わす姿も目撃されている。リアムの両親を乗せたリムジンが教会を離れると、ハリーをはじめとする参列者たちもそれぞれの想いを胸に静かにその場を後にした。画像は『Liam Payne Instagram 「Teardrops.」』『One Direction Instagram 「Where it all began」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)