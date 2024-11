米女優兼モデルのアニャ・テイラー=ジョイ(28)が英ロンドンの自宅豪邸に滞在中、覆面強盗に襲撃されたことが明らかになった。2人組の強盗はガラスを割って侵入し、アニャとミュージシャンの夫マルコム・マクレー(30)、そしてバンドメンバーがいる寝室に押し入ろうとした。強盗は何も盗まずに逃走し、アニャらは無傷だった。その後、容疑者の1人が身柄を拘束されたが、無罪を主張している。

アニャ・テイラー=ジョイと米ロックデュオ「モア(more*)」のマルコム・マクレーは、2022年4月に米国で極秘に結婚し、2023年9月にはイタリアのヴェネチアで豪華挙式を執り行った。現在は米ハリウッドで暮らしている一方、英ロンドンにも別宅がある。英メディア『The Standard』によると、ロンドン北部にあるアニャとマルコムの自宅豪邸が昨年2月12日、覆面強盗に襲撃された。事件に関する報道は禁じられていたが、ロンドン北部にあるウッドグリーン刑事法院で報道規制が解除されたため、現地時間4日に同メディアが事件を初めて報じた。アニャとマルコムの自宅であるロンドンの物件は著名セレブが所有しているが、法的な理由から名前は公開されていない。強盗事件が発生した当時、豪邸のオーナーは不在だったが、アニャとマルコム、「モア」のメンバーであるケイン・リショットの3人が寝室にいた。覆面姿の2人組の強盗がガラスを割って押し入り、アニャたちのいる寝室に押し入ろうとしたが、何も盗まずに逃走した。アニャたちは強盗の襲撃を受けて動揺していたが、怪我はなかったと伝えられている。事件の第一容疑者は、英ハートフォード州ボアハムウッドに住むカーク・ホールドリック(42)で、アニャの自宅に押し入った2人組のうちの1人として身柄を確保され、今年1月に強盗容疑で起訴された。今回の事件に関連し、カークはこれまで何度も刑務所からビデオリンクでの出廷を行い、4月には無罪を主張して侵入への関与を否定している。裁判は、2025年9月29日から4日間にわたり行われる予定だ。カークは2022年、英リアリティ番組『The Only Way Is Essex(TOWIE)』に登場したハンナ・ヴォヤンとのデート場面が何度も撮影され、話題になった。2人は1年間交際したのち、破局した。アニャは米マイアミでアルゼンチン人の父とイギリス人の母の間に生まれ、6歳までアルゼンチンの首都ブエノスアイレスで過ごし、その後家族でロンドンに移住した。現在、ハリウッドに住むアニャにとって、ロンドンは故郷のような場所でもある。また昨年、マルコムとケインはロンドンでバンドのデビューアルバムをレコーディングしていた。画像2枚目は『Anya Taylor-Joy Instagram「It’s Thursday in Aus so」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)