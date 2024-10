心安らぐ非日常的な魅力をお部屋にプラス！インサイド「画像生成AIによるオリジナルアートパネル」

インサイドは、「画像生成AIによるオリジナルアートパネル」の先行予約販売を、応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて2024年10月30日(水)より開始しました。

インサイド「画像生成AIによるオリジナルアートパネル」

■特徴

・画像生成AIによる洗練されたデザイン。

アートパネルのデザインは、すべて画像生成AIを使用して制作されています。

お部屋をお洒落に、独創的な空間にするために繊細で精巧なオリジナルデザインを多数用意しています。

「sea design」

・お選びいただけるデザインは4カテゴリー全32種。

「sea design」・「sky design」・「season design」・「art design」の4カテゴリー全32種の中から3種選べます。

それぞれのお部屋にぴったりのオリジナルの組み合わせを楽しめます。

「sky design」

・高級感と重厚感を兼ね備えたアクリル製。

お部屋を彩る魅力的なアートとして、ガラスよりも透明度の高いアクリルを使用しています。

それに加えて、1枚当たり約160gと軽量で、その取り扱いやすさも魅力のひとつです。

「season design」

■リターンについて

一般販売価格のほかに数量限定で早割、超早割を用意しています。

※皆様の応援購入により量産効率が向上した場合、正規販売価格が販売予定価格より下がる可能性もあります。

「art design」

■プロジェクト概要

プロジェクト名: 壁が彩る美空間。

アートパネルで心安らぐ非日常的な魅力をお部屋にプラス+。

期間 : 2024年10月30日(水)17:00〜11月29日(金)22:00

URL : https://www.makuake.com/project/inside02/

■製品概要

商品名:アートパネル

内容 :3種各1個

サイズ:約高さ21×幅21×厚み0.3cm

素材 :アクリル

