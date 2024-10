果肉たっぷり70％！乃が美「プレミアム国産いちごジャム」

乃が美は、2024年10月9日(水)より、国産いちごの果肉をたっぷり使用した「プレミアム国産いちごジャム」を、数量限定で全国の乃が美各店舗にて販売中です。

乃が美「プレミアム国産いちごジャム」

■販売価格 :1本 1,500円(税込)

■販売期間 :2024年10月9日(水)〜

※数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、

販売終了となります。

旬を迎えた国産いちごを贅沢に使用し、果肉感を残した製法で仕上げています。

いちご本来の甘酸っぱさと、果肉が口の中でプチプチと弾ける食感が楽しめます。

乃が美の「生」食パンとの相性も抜群で、朝食やティータイムを特別な時間に彩ります。

■おすすめの食べ方

まずは「生」食パンと一緒にそのまま楽しんんで下さい。

柔らかく仕上げているので、ジャムとしてもヨーグルトに落としてもソースとしても楽しめます。

■販売対象店舗:国内店舗

『乃が美』ホームページ : https://nogaminopan.com/

