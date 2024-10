俳優やパフォーマーの声や顔を、AIが生成したものやその他デジタル複製物に置き換えることが、カリフォルニア州法の下で違反となることが決定されました。Using AI to Replace an Actor Is Now Against the Law in Californiahttps://www.indiewire.com/news/breaking-news/using-ai-replace-actor-against-law-california-1235048661/

カリフォルニア州知事のギャビン・ニューサム氏は、2024年9月17日にAIに関連した2つの法案に署名しました。1つ目の法案「AB 1836」は、死亡した人物の声や肖像を、その遺族の事前の同意なしにデジタル複製に使用することを禁止するものです。現行法では、死亡した人物の名前や声、肖像等が、当人の死亡から70年以内に無断で製品、商品、物品に使用された場合、特定の損害を被った者が損害賠償請求を起こすことを認めています。一方で、この規定については戯曲や書籍、映画など、特定の芸術作品や著作物には適用されないため、亡くなった人を芸術作品等に登場させることは問題ありません。AB 1836は、上記の法律に「デジタル複製物」を含めるものです。この法案では、「表現的な視聴覚著作物または録音物」において、死亡した人物の声または肖像のデジタル複製物を制作、頒布、または利用可能にした者に損害賠償責任を負わせるものです。この法案により、特定の人物の声または肖像をAI等で加工し、実際に作品へ出演しているように見せかけるような表現が規制されます。2つ目の法案は「AB 2602」で、従業員または雇用希望者の声や肖像のデジタル複製物を作るような契約について、雇用主が違法であると認識している場合や、デジタル複製物の使用目的について合理的な説明を行わなかった場合、契約に法的強制力をもたせないようにするというものです。上記2つの法案により、俳優やパフォーマーの声や肖像を事前の同意なしにAI等へ使用することは、当人の生死に関わらず違法となります。これらの法案はいずれも映画俳優組合-アメリカテレビラジオ芸術家連盟(SAG-AFTRA)が推し進めていたもので、ニューサム氏は署名に際してSAG-AFTRAの本部に立ち寄りました。SAG-AFTRAは「私たちが懸命に闘った案件が、立法府とギャビン・ニューサム州知事のおかげでカリフォルニア州法によって拡大されました。SAG-AFTRAはニューサム州知事を称賛します。AB 1836とAB 2602は、AI時代の個人の権利を優先する、切望されていた法案です。ニューサム州知事は同意のないAIの複製から人々を守るために立ち上がりました」と述べました。