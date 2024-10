日本人のファストフードの1つとして昔から愛されてきたメニューの1つといえば、蕎麦。

かつては粒のまま蕎麦のおかゆにしたり、粉にしたものを練って団子状にしたり、蕎麦粉を水で溶いて焼いて食すなどしていたそうだが、安土桃山時代ごろにいまの蕎麦切りというスタイルの蕎麦の味わい方が生まれたのだという。

現在では日本全国で美味しい蕎麦を味わえる名店が存在しているが、今回はそんな名店の中から愛知県名古屋市にあるおいしい蕎麦を味わえるお店をご紹介したい。

お店の名前は「大地」だ。

・こだわりの蕎麦と天ぷらが味わえる名店、それが大地

こちらのお店、熱田の住宅街の中にひっそりと佇むお店。



そんなお店でこだわり抜いた蕎麦と天ぷら、そして日本酒を味わうことができる。

蕎麦は、そばの実を殻ごと挽いた挽きぐるみと呼ばれるそば粉を使用。さらに3日間寝かせることで殻を馴染ませ味と香りを最大限に出す熟成を経たものを、十割手打ちそばで提供してくれる。

また天ぷらは太白胡麻油を使用し、卵を使わない、べたつきのないさっぱりとしたおいしい天ぷらを提供してくれるのだ。



・おいしいメニューばかり

もしお酒を楽しみたいのなら、蕎麦前を楽しむのがおすすめだ。

ほろ酔いセットのようなセットメニューも美味しいし、



季節の逸品料理も非常に美味。



もちろんそんなおいしい蕎麦前に合わせることができる日本酒のラインナップも非常に秀逸。



・おいしい天ぷらとお蕎麦

蕎麦前を十分に味わったのなら、おいしい季節の天ぷらとお蕎麦を楽しみたい。

まず天ぷらだが、一口味わえばその違いが明確にわかる。

食感が非常に軽やかで、香ばしく仕上げられているのだ。卵を使わない、べたつきのないさっぱりとしたおいしい天ぷらは、お店の抹茶塩で味わっても、お店のこだわりのツユで味わっても、楽しめる逸品だ。

そんなこだわりの天ぷらは、他のお店では味わえない、こちらのお店だけの楽しみの1つと言っても過言ではないだろう。



そして真打ちの蕎麦だが、これもまた秀逸。

まず、ひとくち味わうとガツンと蕎麦の香りが口の中いっぱいに広がっていき、そこから蕎麦の食感や甘みをゆっくりと味わうことができる。



蕎麦をたぐって喉越しを味わうというよりも、噛みごたえのある蕎麦をしっかりと噛み締めて味わう、というような力強い蕎麦なのだ。



もし、名古屋を訪れることがあれば、最寄りの駅から少し長めに散歩してみてはいかがだろうか?

そんな知らない街をゆっくりと歩けば、この場所にしかない、こだわりを持った素晴らしいお店にであることができるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 手打そば 大地

住所 愛知県名古屋市熱田区波寄町4-21 津田ビル 105

営業時間11:00 〜 14:00 / 17:00 〜 20:00

定休日 水曜日

The post 【日本麺紀行】住宅地の中にひっそりと佇む力強い蕎麦とさっぱりとした天ぷらとは? / 愛知県名古屋市熱田区の「手打そば 大地」 first appeared on GOTRIP!.