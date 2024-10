Appleは2024年6月に開催された WWDC24 の中で、パーソナルAIの「Apple Intelligence」を発表しました。そんなApple IntelligenceはiOS 18.1からiPhoneで利用可能となるのですが、これのリリース日が現地時間の2024年10月28日(月)となることが明らかになっています。Apple Confirms Release Date for iOS 18.1

Apple Intelligence、iOS 18.1、macOS Sequoia 15.1 take big step toward release | Cult of Machttps://www.cultofmac.com/news/ios-18-1-ipados-macos-sequoia-15-1-release-date-apple-intelligenceApple to launch iOS 18.1 with Apple Intelligence next week - Neowinhttps://www.neowin.net/news/apple-to-launch-ios-181-with-apple-intelligence-next-week/Apple Confirms Release of iOS 18.1 Next Week - iClarifiedhttps://www.iclarified.com/95244/apple-confirms-release-of-ios-181-next-weekApple IntelligenceはiPhone・iPad・Macで使えるパーソナルAIで、通知に優先順位を付けたり、メールの文章を書き直したり校正したり要約したり、オリジナルの画像を生成したり、Siriを経由してこれまで以上に自由にさまざまなアクションを手軽に実行できるようになったりします。Apple Intelligenceでどんなことが可能になるかは、以下の記事を読めばわかります。Appleが新たなパーソナルAIの「Apple Intelligence」を発表、OpenAIとの提携でSiriがChatGPTをサポート - GIGAZINEAppleはAirPods Proの新しい聴覚健康機能への早期アクセスを許可された複数のメディアに対して、iOS 18.1のリリース日が現地時間の2024年10月28日となることを明かしました。さらに、AppleはiOS 18.1、iPadOS 18.1、macOS Sequoia 15.1のリリース候補版を公開し、これらのOSのベータテスト期間を正式に終了しています。Apple Intelligenceは段階的に機能がリリースされていく予定なため、iOS 18.1のリリースタイミングからすべての機能が利用できるわけではありません。リリース当初から利用可能な機能には、「録音された通話の文字起こしの生成」「Safariで開いたウェブ記事の要約」「Reduce Interruptionsと呼ばれる新しい集中モード」などがあります。後からリリースされる機能には、「アプリ間で複雑なアクションを実行できるSiriの大幅なアップグレード」「Image Playgroundと呼ばれるAI画像生成機能」「Genmojiと呼ばれるプロンプトから新しい絵文字を作成する機能」「SiriへのChatGPTの統合」などがあります。この他、iOS 18.1では「コントロールセンターを工場出荷時のレイアウトにリセットする機能」「AirPodsのノイズキャンセリングをオフにするオプションの非表示」「TVアプリのウォッチリスト」「カメラコントロールを使用してセルフィーカメラを起動する機能」「iPhoneミラーリングでのドラッグアンドドロップ」など、Apple Intelligence以外のアップデートも含まれています。なお、Apple Intelligenceが利用可能となるのはiPhone 15 Pro/15 Pro MaxおよびiPhone 16シリーズのみ。また、リリース当初はアメリカ英語でのみ利用可能となるため、日本語では利用できません。ただし、2025年中には日本語に対応予定です。「Apple IntelligenceはなぜiPhone 15 Pro以降が要件なのか」をApple幹部が説明 - GIGAZINE