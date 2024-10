「LINKL PLANET」新体制がスタート

プラモデルと世界をつなぐアイドルグループ・LINKL PLANET(リンクルプラネット、略称:リンプラ)。BANDAI SPIRITS ホビーディビジョンは10月3日、新体制となったリンプラ9名のメンバーを発表した。11月から12月にかけて実施されるリリースイベントや参加イベントも発表されたので、合わせて紹介する。■新メンバー4名を迎え「リンプラ」は9名の新体制に

新生「LINKL PLANET」のメンバー9名

LINKL PLANET 『Color me Happy』CDジャケット

LINKL PLANETとは「パーツとパーツをつなぐプラモデルのように、プラモデルとファン、プラモデルと世界(=プラネット)をつなぐアイドル」をコンセプトに、2022年に結成されたアイドルグループ。BANDAI SPIRITSのプラモデル公式アンバサダーとして、さまざまな模型関連イベントや雑誌、テレビ番組に出演。2024年7月からは初となる全国ツアー「LINKL PLANET ReeeeeeeeeBUILD TOUR」を開催するなど活躍を広げる一方、メンバーが一丸となってプラモデル啓蒙活動に取り組んでいる…という点でも、多方面から注目されている。2024年3月、「LINKLPLANET人生下剋上オーディション」がスタート。エリア別審査や、パフォーマンス強化合宿、プラモデルに対する審査などが行われ、7月からはテレビ東京にて同オーディションの様子を追いかける番組「人生下剋上オーディション」が放送。新たなリンプラ候補生とオリジナルメンバーが新体制の座をかけ競い合った。新たなメンバーに選ばれたのは、尾本侑樹奈(おもと ゆきな)さん、鈴木 華凜(すずき かりん)さん、高柳 光花(たかやなぎ みか)さん、東恩納瑠花(ひがしおんな るか)さんの4名。あらたに9人体制となったLINKL PLANETがスタートを切った。リーダーの宮粼菜々さんは「2ndLIVE『PLAMOFUL DAY Challenge to 1,000』での来場者数1,000人未達から始まった人生下剋上オーディションによるLINKL PLANETの大きな変化は私たちの次なる可能性へのチャレンジだと思っています。様々な想いを胸に、9人の新生LINKL PLANETが始動します。新たなステージに向かう私達LINKL PLANETへの熱いご声援よろしくお願いいたします」と、新たな船出への思いを寄せた。■新生「リンプラ」11月20日にニューシングル発売11月20日(水)には、新生LINKL PLANETとしては初のなるニューシングルの発売が決定。人生下剋上オーディションの課題曲であった「Color me Happy」に加え、「Brand New World」、「越えよ」、「恋だ」の新曲3曲の収録を予定している。楽曲チームには国民的アイドルを多数手がけるAkira Sunsetさん、野口大志さん、浦島健太さん、Ryota Saitoさんを、コレオチームには同じく大物アーティストの演出まで手掛けるWARNERさんを迎え、ジャケットアートワークはロックバンドからアイドルまでのビジュアルをデザインする数々のアーティストを手掛けるTOYBOX、Kikuchi Tomokoが担当。LPジャケット仕様の全9形態展開で、LPサイズジャケットに大型ブックレットが付属し、メンバー9人ごとにデザインされたブックレットが各形態に封入される。楽曲、デザインともに新生LINKL PLANETを表現したシングルだ。■LIVE/EVENT SCHEDULE・11月20日(水) ニューシングルリリースイベント@ヴィレッジヴァンガード渋谷本店 B2Fイベントスペース・11月21日(木) ニューシングルリリースイベント@池袋・サンシャインシティ 噴水広場・11月22日(金) リミスタ インターネットサイン会@オンライン・11月23日(祝) 「Lemino presents ANIMAX MUSIX 2024FALL」オープニングアクト@横浜アリーナ・11月24日(日) ニューシングルリリースイベント@都内某所・11月30日(土) ニューシングルリリースイベント@ヴィレッジヴァンガード名古屋パルコ店 店内イベントスペース・12月1日(日) ニューシングルリリースイベント@ヨドバシマルチメディア梅田 地下2階ヨドバシホール※詳細は公式サイトをチェック