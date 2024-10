「ワン・ダイレクション(1D)」のメンバー、リアム・ペインがホテルのバルコニーから転落死した。31歳だった。リアムはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスに滞在しており、ホテルから「客が暴れている」と通報を受けた警察官が駆けつけたが、その場で死亡が宣告された。リアムはこの数時間前に、自身のSNSで恋人と休暇を楽しむ動画を公開していた。リアム・ペインが現地時間16日、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスにある「カサスール・パレルモ・ホテル」の3階バルコニーから転落した。

ブエノスアイレス警察の声明によると、リアムは極めて深刻な重傷を負い、医師がその場で死亡を確認したという。ブエノスアイレス市治安省の広報部長パブロ・ポリシチオ氏は米メディア『AP通信』の取材に応じ、リアムが「部屋のバルコニーから飛び降りた」と話した。また、パブロ氏は、同日午後5時過ぎに緊急通報を受けた後、警察官がホテルに駆けつけたと述べた。同メディアが入手した通報の記録では、ホテルの支配人が「薬物とアルコールの影響下にある客がいます。部屋の中で暴れているため、助けが必要です」と伝えている。支配人は不安そうな声になり、その部屋にはバルコニーがあることを指摘したそうだ。地元当局は検死を行い、リアムの死因や関連する状況を調査すると発表した。リアムは当時、「ワン・ダイレクション」のメンバー、ナイル・ホーランのコンサートに出席するためアルゼンチンを訪れていた。現地メディアによると、リアムは現地時間9月30日に恋人でインフルエンサーのケイト・キャシディ(25)とアルゼンチンに到着し、今月2日に「モビスター・アリーナ」で行われたナイルの公演を楽しんだ。しかし、ケイトは先にアルゼンチンを離れていた。現地時間14日には自身のTikTokで動画を公開しており、米フロリダに帰国する様子を報告し、こう語った。「正直、南米は大好きなんだけど、一つの場所に長く滞在するのは嫌い。それに、5日間の予定が2週間になってしまった。」リアムはその後もアルゼンチンに滞在しており、亡くなる数時間前には自身のSnapchatストーリーで、いくつかの動画を公開していた。その後削除された動画には、ケイトとアルゼンチンでの休暇を楽しむ様子を公開し、ファンに向けて「素敵な一日を過ごしている」と明かした。動画を撮影した日時については不明だが、ケイトはこの2日前にアルゼンチンを離れていたことから、リアルタイムでの配信ではなかったと考えられている。リアムは16歳だった2010年に英オーディション番組『Xファクター』に出場し、ハリー・スタイルズ、ゼイン・マリク、ルイ・トムリンソン、ナイル・ホーランでボーイバンド「ワン・ダイレクション」を結成した。グループは瞬く間に史上最大のボーイズバンドのひとつとして大成功を収め、2016年に活動を休止するまで5枚のスタジオアルバムをリリースした。グループの活動休止後、リアムは薬物やアルコール依存との闘いについてオープンに語っており、過去にはうつ病や希死念慮に苦しんでいたことも認めている。2023年7月には、およそ1年ぶりに自身のYouTubeチャンネルで動画を公開し、米ルイジアナ州のリハビリ施設に100日間入所して、アルコールを断つための治療を受け、心身の回復に努めたことを打ち明けていた。プライベートでは、元恋人で英歌手シェリル・コール(41)との間に2017年3月生まれの息子ベアくん(7)がいる。画像は『Liam Payne Instagram「A new chapter」』『Kate Cassidy Instagram「the most stunning evening」』『One Direction Instagram「Where it all began」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)