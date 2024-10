イーロン・マスクがCEOを務める米テスラは現地時間2024年10月10日、大型イベント「We, Robot」を開催した。自働運転タクシーやロボットなど、未来を先取るようなテクノロジーがお披露目されたが、2004年の映画『アイ,ロボット』に登場するテクノロジーにデザインが酷似しているのではないかと、監督のアレックス・プロヤスがにて反応している。

「We, Robot」にてテスラは20人乗りが可能なEVバン『ロボバン』、自動運転タクシー『サイバーキャブ』を初公開。イベントでは人型ロボット『オプティマス』が来場者にドリンクを、をするなどパフォーマンスを行い、ソーシャルメディア上でも大きく話題となっていた。

Interacting with Optimus was WILD.

Impressive robotics but I would love to know more about the controls, is there a person behind the curtain remote controlling it or was this AI?