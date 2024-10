【ディズニーストア キッズ用あったかアイテム】10月15日 発売

ウォルト・ディズニー・ジャパンはディズニーストアやディズニーフラッグシップ東京にて、冬向けキッズ用アイテムを10月15日に発売した。

今回発売したのはミニーマウスや「おしゃれキャット」マリー、プーさんなどをモチーフとした手袋やイヤーマフ、マフラー、ブランケットなど。マフラーやポシェットはぬいぐるみのようなボリューム感あるキャラクターフェースが特徴で、身につけるだけだけでかわいいという。

マリー おしゃれキャット キッズ用手袋・グローブ ホワイト(2,400円)

手のひらは肉球に

マリー おしゃれキャット キッズ用イヤーマフ ホワイト(3,500円)

側面

マリーの耳がモチーフ

マリー おしゃれキャット キッズ用マフラー ホワイト(2,700円)

裏面

ほどいた状態

長さは78センチ

ミニー キッズ用イヤーマフ ピンク(3,500円)

前面

閉じた状態

ディズニープリンセス ブランケット モチーフ(2,900円)

大判のふわふわ素材

くるりと丸めるバンドが付属

ミニー ポシェット(2,400円)

側面

裏面

ショルダーストラップは強い力が加わると外れる安全パーツ付き

ミニー キッズ用マフラー ピンク(2,700円)

裏面

ほどいた状態

長さは78センチ

ミニー キッズ用マフラー フード ピンク(3,900円)

ほどいた状態

側面

背面

開いた前面

背面

プーさん ポシェット(2,400円)

側面

裏面

ショルダーストラップには強い力が加わると外れる安全パーツ付き

(C) Disney

(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.