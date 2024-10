大宮が昇格決定！　今治の逆転勝利で優勝はお預け…次節は天王山／J3第32節

2024明治安田J3リーグ第32節が11日から13日にかけて行われた。首位を独走する大宮アルディージャは、1年でのJ2リーグ復帰を決めた。3位カターレ富山がテゲバジャーロ宮崎と引き分け、大宮はドロー以上で昇格が決まる状況で福島ユナイテッドFC戦へ。先制直後に追いつかれたものの、前半終盤に勝ち越し成功。後半にリードを広げた大宮は終盤にも被弾したものの3−2で勝利し、大宮の自動昇格圏が確定した。

■第32節

■順位表

■第33節の対戦カード

2位FC今治はY.S.C.C.横浜に3−1で逆転勝利し、今節での大宮の優勝決定を阻止。なお、次節は大宮と今治が直接対決し、大宮は引き分け以上で優勝が決まる。FC岐阜は終盤の逆転ゴールでAC長野パルセイロを下し、FC琉球も富所悠の2ゴールで相模原に逆転勝利。ヴァンラーレ八戸はギラヴァンツ北九州に3−0で快勝した。ガイナーレ鳥取はいわてグルージャ盛岡から逃げ切り成功。FC大阪は奈良クラブに競り勝った。カマタマーレ讃岐はアスルクラロ沼津に逆転勝利して2試合ぶりの白星を挙げた。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼10月11日(金)FC岐阜 2−1 AC長野パルセイロ▼10月12日(土)FC今治 3−1 Y.S.C.C.横浜ギラヴァンツ北九州 0−3 ヴァンラーレ八戸テゲバジャーロ宮崎 1−1 カターレ富山FC琉球 2−1 SC相模原▼10月13日(日)松本山雅FC 1−1 ツエーゲン金沢ガイナーレ鳥取 2−1 いわてグルージャ盛岡大宮アルディージャ 3−2 福島ユナイテッドFCアスルクラロ沼津 1−2 カマタマーレ讃岐奈良クラブ 0−1 FC大阪※()内は勝ち点/得失点差1位 大宮(76/+39)2位 今治(60/+19)3位 富山(55/+18)4位 FC大阪(48/+8)5位 北九州(48/+2)6位 沼津(47/+9)7位 福島(46/+8)8位 松本(45/+7)9位 八戸(45/+3)10位 琉球(44/−5)11位 金沢(43/−1)12位 相模原(43/−1)13位 鳥取(43/−11)14位 岐阜(39/−5)15位 讃岐(38/0)16位 宮崎(34/−9)17位 長野(33/−10)18位 YS横浜(31/−20)19位 奈良(30/−14)20位 岩手(21/−37)▼10月19日(土)13:00 FC大阪 vs 北九州14:00 大宮 vs 今治15:00 長野 vs 琉球▼10月20日(日)13:00 八戸 vs 奈良13:00 岩手 vs 岐阜13:00 金沢 vs 沼津14:00 相模原 vs YS横浜14:00 松本 vs 鳥取14:00 富山 vs 福島14:00 讃岐 vs 宮崎