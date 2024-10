スターバックスにて、炎の魔法が包む「ハロウィン」がスタート!

妖しげな見た目と驚きの味わいに包まれた「メラ メーラ フラペチーノ」と、ふわもち食感のデザート「マラサダ ハロウィン ラズベリー&ブルーベリー」が発売されます☆

スターバックス「メラ メーラ フラペチーノ/マラサダ ハロウィン ラズベリー&ブルーベリー

販売期間:2024年10月11日(金)〜10月31日(木)予定

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

スターバックスにて「MAGICAL FIRE HALLOWEEN(炎の魔法が包むハロウィン)」をテーマにしたハロウィン企画を実施。

神秘的にゆらゆらと揺らめく炎がスターバックスに魔法をかけ、魅惑的なフラペチーノとデザートが完成しました。

マジカルなスターバックスハロウィンが、楽しい驚きとともに楽しめるメニューを紹介していきます☆

メラ メーラ フラペチーノ

価格:持帰り 678円(税込)/店内利用 690円(税込)

サイズ:Tallサイズのみ

炎の魔法にかけられた甘くとろける「メラ メーラ フラペチーノ」がハロウィンドリンクとして登場。

まるで炎の魔法がかけられたように妖しげな、ハロウィンの気分にマジカルな驚きを添える一品です。

味わいの決め手は、揺らめく炎の魔力で溶け出したようにフラペチーノ全体を貫く、甘くとろけるミルクの濃厚な味わい。

練乳のように奥深くミルキーな風味で、どこか懐かしさを感じさせるような味わいが口中を包みこみます。

天面のホイップクリームには、じっくりと火を入れることでザクザク食感に仕上げた、程よいビター感が感じられる焼きチョコチャンクをトッピング。

併せてストロベリー、ラズベリー、クランベリーの甘酸っぱいミックスベリーソースを添えることで、チョコレートのほろ苦さとキュンと弾けるような酸味が、ミルキーな味わいのボディとバランスよく調和します。

そして目を捉えて離さない魅惑的な見た目は、ブルーベリー風味のブルーのパウダー、ラズベリー風味のレッドのパウダーをカップに振りかけて表現。

バリスタが美味しい魔法をかけるように丁寧にまとわせ、一杯一杯異なる模様を描きます。

遊び心と驚きをカップに詰め込んだスターバックスハロウィンが、2024年もゲストを魅惑的な祝祭の季節へと誘う一杯です。

マラサダ ハロウィン ラズベリー&ブルーベリー

価格:持帰り 324円(税込)/店内利用 330円(税込)

ブラックに覆われたボディが好奇心をかきたてる「マラサダ ハロウィン ラズベリー&ブルーベリー」も同時発売。

真っ黒な見た目の正体はココア風味のドーナツ生地です。

一口頬張ると中には、魔法の炎で溶け出したようにあふれる深紅のラズベリーソースと紫のブルーベリークリームが。2種の甘酸っぱいベリーの味わいがココアの風味に重なります。

過去に発売され多くのゲストの心をつかんだ「マラサダ」をハロウィン仕立てに解釈したスイーツ。

もっちり、ふんわりとした特有の食感はそのままに、この時期ならではの気分を一層盛り上げるデザートに仕上げられています。

「MAGICAL FIRE HALLOWEEN(炎の魔法が包むハロウィン)」をテーマにしたハロウィンメニュー2種が登場。

スターバックスにて2024年10月11日より販売される「メラ メーラ フラペチーノ」と「マラサダ ハロウィン ラズベリー&ブルーベリー」の紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 炎の魔法が包むハロウィンドリンク!スターバックス「メラ メーラ フラペチーノ」 appeared first on Dtimes.