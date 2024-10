ベアトリス王女(36)が、夫エドアルド・マペッリ・モッツィ氏(40)との第2子を妊娠中であると発表された。夫妻は長女シエナちゃん(3)をもうけており、エドアルド氏は元婚約者との間に8歳になる息子がいる。バッキンガム宮殿は、夫妻の赤ちゃんが春頃に誕生予定だと伝えた。英アンドルー王子(64)と元妻セーラ・ファーガソンさん(64)の長女ベアトリス王女が、夫エドアルド・マペッリ・モッツィ氏の第2子を妊娠していることが発表された。

ベアトリス王女と不動産開発業者で億万長者のエドアルド氏は2020年7月に結婚し、2021年9月に第1子の長女シエナちゃんが誕生した。エドアルド氏は元婚約者ダラ・ファンさんとの間に息子のクリストファー・ウルフくん(通称ウルフィ)がおり、生まれてくる赤ちゃんには兄と姉がいることになる。バッキンガム宮殿は現地時間10月1日、公式SNSで「ベアトリス王女殿下とエドアルド・マペッリ・モッツィ氏は、春頃に第2子を迎えることを大変嬉しく思っております」と発表し、こう続けた。「赤ちゃんは8歳のウルフィと3歳のシエナのきょうだいとなります。国王陛下にも報告がなされ、両家ともにこの知らせを喜んでいます。」投稿では、ベアトリス王女とエドアルド氏が屋外で寄り添う様子を撮影した写真が公開された。そして、もう1枚の写真には、エドアルド氏、シエナちゃん、ウルフィくんの親子3人が仲良く手を繋いで林道を歩く後ろ姿が写されていた。王室からの喜ばしいニュースを受け、フォロワーからは祝福のコメントが多数寄せられた。「なんて素敵なの! おめでとうございます!」「素晴らしいわ。健康でハッピーな赤ちゃんが生まれますように。」「おめでとう! 本当に良い写真。」「このような発表はとても嬉しいものね。」「みなさんを祝福します。ロイヤルファミリーからの素晴らしくてハッピーな知らせですね。」ベアトリス王女とエドアルド氏の第2子となる赤ちゃんは、チャールズ国王の姪孫にあたるため、長女シエナちゃんに次いで王位継承順位は11番目に位置する。エドアルド氏はベアトリス王女と結婚後、故エリザベス女王から王室称号を授与されなかったため、子どもにも称号は与えられていない。シエナちゃんは、9月の3歳の誕生日を家族で祝ったようだ。ベアトリス王女の母セーラ・ファーガソンさんは英メディア『Hello!』のインタビューに応じ、孫娘の誕生日パーティの様子について、こう語った。「私達はとても楽しい時間を過ごしたわ。風船やスーパー『テスコ』で買ったユニコーンのケーキを用意してお祝いしたの。私は彼女にキラキラしたピンクのレインコートをプレゼントして、きっとママ(ベアトリス王女)も大喜びしていたと思う。」画像は『The Royal Family Instagram「Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are very pleased to announce」』『Sarah Ferguson(Fergie) Instagram「We are enjoying each other’s company and feeling grateful today.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)