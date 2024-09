都内在住の13歳！o.j.o（オジョ）『FLASH THE FIRST TAKE』に史上最年少で初登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「初めてのパフォーマンスで緊張しましたが、いざ始まってみるととても楽しい撮影でした」(o.j.o)

o.j.o(読み:オジョ)が、『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場し、9月25日にリリースした新曲「PEOPLE DEMON」を披露。同時に、o.j.oのYouTubeチャンネルにて同楽曲のMVも公開。

o.j.oは、現在都内中学校に通う中学2年生(13歳)。小学6年生のときにDTMで作曲をはじめ、自身で作詞・作曲・編曲を行う他、振り付けも手掛ける。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。

史上最年少で初出演を果たしたo.j.oは「初めてのパフォーマンスで緊張しましたが、いざ始まってみるととても楽しい撮影でした。『FLASH THE FIRST TAKE』で初めて知っていただいた方へ、私が作る楽曲をぜひ聴いてもらえたら嬉しいです」と語った。

同企画で披露した新曲「PEOPLE DEMON」は、今年3月に配信リリースした1stデジタルシングル「Bah!」に続く2作目のデジタルシングル。

スパニッシュ・アフリカンを思わせる印象的なブラスのフレーズとサビのドラマティックなメロディにのせて、若干13歳の彼女が「何が善で、何が悪か。誰もが手にしたい幸福の前には、正義であるべき瞬間と不義の瞬間が誰にもあるのでは?」と世界に問いかける。

あらたに公開されたMVは、前作も担当した新進気鋭の鬼才クリエーター集団「ZENMA」による作品。ボクシングジムを舞台に、「あるがままでいたいのに、いられない葛藤」をテーマに制作された。

リリース情報

2024.09.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「PEOPLE DEMON」

