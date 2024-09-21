横浜FCvs大分 スタメン発表
[9.21 J2第32節](ニッパツ)
※18:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
MF 34 小倉陽太
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
MF 25 三田啓貴
FW 9 櫻川ソロモン
FW 15 伊藤翔
FW 20 村田透馬
FW 78 ジョアン・パウロ
監督
四方田修平
[大分トリニータ]
先発
GK 32 濱田太郎
DF 18 野嶽惇也
DF 25 安藤智哉
DF 31 ペレイラ
MF 2 香川勇気
MF 5 中川寛斗
MF 6 弓場将輝
MF 10 野村直輝
MF 14 池田廉
MF 44 吉田真那斗
FW 21 鮎川峻
控え
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 3 デルラン
MF 19 小酒井新大
MF 99 高橋大悟
FW 15 屋敷優成
FW 29 宇津元伸弥
FW 93 長沢駿
監督
片野坂知宏
※18:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
MF 34 小倉陽太
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
MF 25 三田啓貴
FW 9 櫻川ソロモン
FW 15 伊藤翔
FW 78 ジョアン・パウロ
監督
四方田修平
[大分トリニータ]
先発
GK 32 濱田太郎
DF 18 野嶽惇也
DF 25 安藤智哉
DF 31 ペレイラ
MF 2 香川勇気
MF 5 中川寛斗
MF 6 弓場将輝
MF 10 野村直輝
MF 14 池田廉
MF 44 吉田真那斗
FW 21 鮎川峻
控え
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 3 デルラン
MF 19 小酒井新大
MF 99 高橋大悟
FW 15 屋敷優成
FW 29 宇津元伸弥
FW 93 長沢駿
監督
片野坂知宏