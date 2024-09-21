[9.21 J2第32節](ニッパツ)

※18:00開始

主審:高崎航地

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 ガブリエウ

DF 24 福森晃斗

MF 7 井上潮音

MF 8 山根永遠

MF 10 カプリーニ

MF 13 小川慶治朗

MF 14 中野嘉大

MF 34 小倉陽太

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 永井堅梧

DF 3 中村拓海

MF 25 三田啓貴

FW 9 櫻川ソロモン

FW 15 伊藤翔

FW 20 村田透馬

FW 78 ジョアン・パウロ

監督

四方田修平

[大分トリニータ]

先発

GK 32 濱田太郎

DF 18 野嶽惇也

DF 25 安藤智哉

DF 31 ペレイラ

MF 2 香川勇気

MF 5 中川寛斗

MF 6 弓場将輝

MF 10 野村直輝

MF 14 池田廉

MF 44 吉田真那斗

FW 21 鮎川峻

控え

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 3 デルラン

MF 19 小酒井新大

MF 99 高橋大悟

FW 15 屋敷優成

FW 29 宇津元伸弥

FW 93 長沢駿

監督

片野坂知宏