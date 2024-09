Gemini Advancedが4カ月無料で使える「Google One AI プレミアム紹介ツール」が実施中!

Googleが開発・提供しているAI機能「Gemini」における幅広いタスクに渡ってスケーリングできるように最適化された中規模のマルチモーダルなAIモデルである「Gemini 1.5 Pro」を使った有料のAIサービス「Gemini Advanced」が利用できるクラウドサービス「Google One」の「AI プレミアム 2TB」プランが最大4カ月無料になるキャンペーン「Google One AI プレミアム紹介ツール」が実施されています。

招待リンク:

https://g.co/g1referral/XMPXNCDM

通常ははじめてAI プレミアム 2TBプランを契約する場合にも1カ月無料となりますが、キャンペーンではすでにAI プレミアム 2TBを契約している人(有料のGoogle OneプランからのアップグレードによってAI プレミアム メンバーシップを含む)が家族や友達などに紹介リンクを伝え、その紹介リンクから新たに契約すると紹介された人はAI プレミアム 2TBが最大4カ月無料で使えるようになります。紹介リンクはGeminiのWeb( https://gemini.google.com/ )やスマートフォン(スマホ)など向けアプリの左上にあるメニューボタンから「友だちを招待」から得られます。なお、招待は最大3人まで行え、特典の有効期限は2024年11月1日(金)まで。またAI プレミアム 2TBは無料期間が終わると、通常の月額2,900円がかかり、途中で解約しておけば、無料期間が終わるまでAI プレミアム 2TBの内容が適用されます。GoogleではAIサービスとしてGeminiを提供しており、40カ国語に対応しており、翻訳や要約、質問への回答などが可能で、基本的には無料で使えるようになっています。一方でより高度なAIモデルであるGemini 1.5 Proを使って有料サービスとしてGemini Advancedも提供しており、有料版ではマーケティングや広告に特化するなどのより複雑な文章を生成したり、売上データや顧客情報を深く分析してビジネス戦略に役立つレポートを作成したり、テキストだけでなく、画像や音声、動画を同時に扱うことができるマルチモーダル処理に対応したりしています。そんなGemini Advancedが利用できる料金プランとしてGoogle OneにおいてGoogleのクラウドストレージが2TBまで使えるAI プレミアム 2TBが提供されており、Googleが展開している「Pixel」ブランドにおける最新フラッグシップスマートフォン(スマホ)「Pixel 9 Pro」や「Pixel 9 Pro XL」、「Pixel 9 Pro Fold」の購入者にはAI プレミアム 2TBの6カ月分無料トライアルを特典として提供しています。さらに今回、AI プレミアム 2TBの契約者が家族や友達などを紹介すると、紹介された人はAI プレミアム 2TBの4カ月無料トライアルが特典として提供されます。なお、筆者もPixel 9 Pro XLを購入したため、無料期間ではあるものの、AI プレミアム 2TBを契約中なのでGoogle One AI プレミアム紹介ツールが利用できるようになっていたため、もし新たにAI プレミアム 2TBを契約しようという人がいましたらご活用ください。紹介リンクは以下となります(最大3人までなので上限に達しましたらリンクを切りたいと思います)。なお、紹介を受ける人は紹介者と同じ国(筆者は日本)の居住者でなければならないということなのでご注意ください。アプリ名:Google Gemini価格:無料カテゴリー:仕事効率化開発者:Google LLCバージョン:1.0.603736800Android 要件:6.0 以上Google Play Store:https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.google.android.apps.bardアプリ名:Google アプリ価格:無料カテゴリー:ユーティリティ開発者:Google LLCバージョン:302.0互換性:iOS 15.0以降またはiPadOS 15.0以降が必要です。App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id284815942?mt=8

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Google Gemini 関連記事一覧 - S-MAX・Google One のご紹介に関する利用規約 - Google One・Google One AI プレミアム紹介ツールのページ