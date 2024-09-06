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Southern District of New York | North Carolina Musician Charged With Music Streaming Fraud Aided By Artificial Intelligence | United States Department of Justice
Alleged fraudster got $10 million in royalties using robots to stream AI-made music
https://www.engadget.com/entertainment/streaming/alleged-fraudster-got-10-million-in-royalties-using-robots-to-stream-ai-made-music-162944343.html
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