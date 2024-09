ディズニーのアニメ映画『ベイマックス』が2014年に日本公開されてから、早10周年となる。科学の天才的才能を持つ日本人のヒロ・ハマダと、心と体を癒すケア・ロボットのベイマックスの交流と、仲間たちとの戦いを描いて人気を博したこの映画からは、10周年を記念した様々な新アイテムやイベントが登場している。

この記事では、現時点で最新の『ベイマックス』グッズ・イベント情報を一挙にまとめた。ファンは隅々までチェックしてみて。

iFace(アイフェイス)モバイルアクセサリー

「First Class スマホケース」、「First Class AirPods Proケース」・「Finger Ring Holder フラットタイプ」・「First Class AirTagケース」が登場。

愛と温かさを伝えるヒーロー「ベイマックス」のモバイルアクセサリー。忙しい日常の中で思わず微笑んでしまうような優しいデザイン。まるまるふさふさとした三毛猫「モチ」が「ベイマックス」に寄り添っている「ベイマックス&モチ/ホワイト」と真っ赤なパワードスーツからはみ出たマシュマロボディにくすりと癒される「ベイマックス/ヒーロー/レッド」2種類のデザインを展開。

ディズニーキャラクター iFace First Classケース:3,800円(税込4,180円)

ディズニーキャラクター iFace First Class AirPodsケース:2,800円(税込3,080円)

ディズニーキャラクター iFace Finger Ring Holder フラットタイプ:2,200円(税込2,400円)

[AirTag専用]ディズニーキャラクター iFace First Classケース:1,800円(税込1,980円)

2024年6月下旬より発売。

Q-pot. バッグ © Disney

アクセサリーブランドQ-pot.から、ベイマックスをモチーフにデザインしたバッグや財布、アクセサリーなどが登場。スイーツをテーマにした赤いハートがキュートなアクセントのベイマックスの商品が揃う。ディズニーストアにて発売。

ショートウォレット:31,900円

コンパクトウォレット:25,300円

ロングウォレット:33,000円

ミニボストンバッグ:52,800円

トートバッグ:37,400円

ハートクロス ボディバッグ:40,700円

matsukiyo 指にまきやすい絆創膏

小学生のアイデアから生まれた「matsukiyo 指にまきやすい絆創膏」より、人気のディズニーキャラクターのオリジナルデザインが登場。ラインアップは好みに合わせて選べる3種。ミッキー&フレンズ、ベイマックス、くまのプーさんが「あなたをやさしく癒してくれる」ようなオリジナルデザイン。548円。

ohora(オホーラ) セルフジェルネイル

韓国発セルフジェルネイルブランドの「ohora(オホーラ)」(以下、ohora)は、ディズニーストアとの共同企画第9弾となる新作デザインネイルが登場。

可愛らしくて癒されるケア・ロボット、ベイマックスをモチーフにデザインしたネイル。ベイマックスの純粋できれいな心のようなホワイトのベースに、かわいい顔や胸のマークのモチーフを盛り込み、傷ついた少年ヒロに向けた無限の愛情をハートのドローイングで表している。ベイマックスの心温まる世界観を指先から感じて。

ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア.jpで発売。2,300円。

OH MY CAFE コラボカフェ ©Disney ©Disney

「ベイマックス」の魅力溢れるスペシャルなカフェ。インパクト抜群なフォトジェニックで趣向を凝らした楽しいメニューの数々が登場。全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニュー。ランダムグッズやファッション雑貨などのカフェオリジナルグッズや特典も。

BOX cafe&space 東京ソラマチ店にて、2024年8月2日(金)~9月16日(月・祝)の期間限定。

東京都墨田区押上1丁目1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 1F タワーヤード 6番地

My ベイマックス

抱きしめサイズのバルーン玩具。原作の「ベイマックス」同様に空気でその姿を形成。リアリティーのある触り心地を追求。ベビーパウダーの香り付き。

9月下旬より、アイデスオンラインショップおよび全国の取扱店で開始予定。税別4,500円。

ディズニーストア 新コレクション

ベイマックスの柔らかボディをイメージした白を基調に、シンプルで日常使いしやすいデザイン。ベイマックスが日常にそっと寄り添ってくれているような、見ているだけで癒されるアイテムが揃う。

ディズニーストア店舗で発売中。

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ

ベイマックスのぽってりとした白いボディを、「うるぽちゃちゃん」のぽっちゃりとしたフォルムで一層愛らしく表現。赤いパワードスーツや背中の翼、コロンとした愛くるしいモチのシルエットなど、細部までこだわったデザインにも注目。

ディズニーストア店舗で発売中。<ベイマックス><モチ> 各1,300円/ <ベイマックス2.0> 1,500円

スーパービッグサイズのぬいぐるみ

ディズニーストア一部店舗とディズニーストア. jp限定で、ベイマックスのスーパービッグサイズのぬいぐるみが登場。高さ約80cm、幅約75cmの特大サイズのぬいぐるみは、キュートなフォルムともちもちした触感で抱き心地抜群。ベイマックスに抱きしめられているかのような気分を味わえるアイテム。

18,000円。ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニーストア. jp、仙台東映プラザ店、渋谷公園通り店、名古屋ゲートタワーモール店、京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店で発売。

サマンサタバサ コレクション

『Samantha Thavasa(サマンサタバサ)』より、ベイマックスをサマンサタバサのロングセラーアイテムを中心としたバッグ、小物にデザインしたラインナップ。

サマンサタバサ取扱い店舗、公式オンラインショップで発売中。