日本代表では433日ぶりのゴール！…左WBで躍動した三笘薫「ホッとしています」
左ウイングバック（WB）として先発出場した三笘薫（ブライトン／イングランド）は序盤から積極的なドリブル突破を見せると、1点リードで迎えた45＋2分には堂安律（フライブルク／ドイツ）が右から上げた絶妙なクロスに頭で合わせて追加点をマーク。その後も南野拓実（モナコ／フランス）のゴールをお膳立てするなど躍動感あるパフォーマンスを披露し、63分にピッチを去るまで中国代表を苦しめ続けた。
次節の対戦相手はバーレーン代表。この日行われたグループC第1節では敵地でオーストラリア代表を撃破している。難しい中東でのアウェイ戦に向けては「アウェイのバーレーン戦は厳しい戦いになるかと思いますけど、今日のような試合ができればと思っています」と意気込みを語った。
バーレーン戦は9月10日（火）25時（11日1時）キックオフ予定となっている。
【ゴール集】日本代表、圧巻の7得点で最終予選快勝スタート！
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先制ゴールは日本🇯🇵
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デザインされたコーナーキック！
久保建英のボールがキャプテンの頭を捉えた💥
遠藤航がフリーで叩き込む🙌
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エースが帰ってきた‼️
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堂安律のピンポイントクロスから
三笘薫の復帰弾で日本が前半のうちに追加点🙌
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モナコの王様降臨🇲🇨
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これが最強日本代表のクオリティ
南野拓実がボックス内で違いを見せ3点目🔥
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日本ゴールラッシュ！
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町田浩樹の縦パスでイメージ共有
上田綺世のポストから南野拓実が2発目⚽️⚽️
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コレが見たかった
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7ヶ月ぶり代表復帰の伊東純也⚡️
ピッチ上はもちろん、ベンチもスタンドも
全員が祝福する復帰ゴール☺️
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途中出場の2人で取り切った！
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伊東純也のクロスに前田大然
類稀なスピードを見せつけた💥
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ゴールラッシュのフィナーレは日本の至宝
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日本が最終予選初戦で中国に7-0快勝
7点目は久保建英の左足‼️
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