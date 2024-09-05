日本代表では433日ぶりのゴール！…左WBで躍動した三笘薫「ホッとしています」

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　日本代表は5日、FIFAワールドカップ26アジア最終予選・第1節で中国代表と対戦し、7−0で勝利した。

　左ウイングバック（WB）として先発出場した三笘薫（ブライトン／イングランド）は序盤から積極的なドリブル突破を見せると、1点リードで迎えた45＋2分には堂安律（フライブルク／ドイツ）が右から上げた絶妙なクロスに頭で合わせて追加点をマーク。その後も南野拓実（モナコ／フランス）のゴールをお膳立てするなど躍動感あるパフォーマンスを披露し、63分にピッチを去るまで中国代表を苦しめ続けた。

　日本代表では昨年6月のペルー代表戦以来、実に433日ぶりにネットを揺らした三笘。「（得点を）相当取れていなかったのでホッとしています」と率直な感想を述べつつ、「ホームの声援が後押しになりましたし、おかげで最初から良い試合ができたと思っています」と『埼玉スタジアム2002』に詰めかけたファン・サポーターへの感謝を語った。

　次節の対戦相手はバーレーン代表。この日行われたグループC第1節では敵地でオーストラリア代表を撃破している。難しい中東でのアウェイ戦に向けては「アウェイのバーレーン戦は厳しい戦いになるかと思いますけど、今日のような試合ができればと思っています」と意気込みを語った。

　バーレーン戦は9月10日（火）25時（11日1時）キックオフ予定となっている。


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