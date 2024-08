【新シーズン「MAX OUT」】9月3日~12月3日 開催予定

Nianticとポケモンは、Android/iOS用位置情報ゲーム「ポケモンGO」において、9月3日に大型アップデートを配信する。並びに新シーズン「MAX OUT(マックス・アウト)」を9月3日より12月3日まで開催する。

新シーズン「MAX OUT」は、「ポケットモンスター ソード・シールド」の舞台となったガラル地方がメインとなるシーズン。「ソード・シールド」で最初のパートナーとして選ぶ「サルノリ」と「ヒバニー」、「メッソン」などが登場する。また、「ソード・シールド」の一番の特徴であった、ポケモンが巨大化する「ダイマックス」も登場し、大迫力のシーズンになっている。

本稿では、本実装を前に「MAX OUT」で登場する新要素を紹介していく。

新シーズン「MAX OUT」。ガラル地方のポケモンが登場!

【『Pokémon GO』に大きな要素が!】

新シーズン「MAX OUT」では、ガラル地方で発見されたポケモンが登場する。ガラル地方が舞台の「ポケットモンスター ソード・シールド」の最初のパートナーである「サルノリ」、「ヒバニー」、「メッソン」はもちろん、それらが進化した「バチンキー」、「ゴリランダー」、「ラビフット」、「エースバーン」、「ジメレオン」、「インテレオン」、そしてうらめしポケモンの「ドラメシヤ」、「ドロンチ」、「ドラパルト」が登場する。

また、すでに公開済みの情報ではあるが、にめんポケモンの「モルペコ」が、本作で初めてとなる「バトル特化フォルム」のポケモンとして登場。バトル中に「スペシャルアタック」を使用すると、すがたが変化する。

【腹ペコなポケモンが『Pokémon GO』に登場!?】

今回のアップデートで登場するサルノリ、ヒバニー、メッソン

新機能ダイマックスが登場! ダイマックス同士で戦う「マックスバトル」は迫力満点

「ポケットモンスター ソード・シールド」の新要素として登場した「ダイマックス」も、新シーズン「MAX OUT」で実装される。加えて、ダイマックスポケモン同士が対戦する「マックスバトル」も登場する。

マックスバトルは、パワースポットと呼ばれる新たなスポットで挑戦できる。そのパワースポットではダイマックスしたポケモンが待ち構えており、そのポケモンを倒すと捕まえることができる。

なお、パワースポットの出現場所は、今まであったポケストップやジムとは独立した場所になるようだ。パワースポットを探して新しい探索が楽しめる。

ダイマックスポケモン

マックスバトルでは最大4人のプレーヤーが一緒にプレイでき、参加するためには最低1匹はダイマックスできるポケモンを所持している必要がある。最初のダイマックスポケモンは、チュートリアルでゲット可能だ。

また、マックスバトルに参加するには、「マックス粒子」というアイテムも必要だ。マックス粒子はパワースポットを訪れた際に手に入れられるほか、歩くことでもゲットできる。

マックスバトルが始まると、最初は通常のポケモンで戦うことになる。バトル中、「ダイマックスメーター」を溜まっていき、最大まで溜まると自動でダイマックス!。ポケモンが巨大化し、ダイマックス中の専用わざである「マックスわざ」を使えるようになる。

また、マックスわざは攻撃技のほかに、ポケモンのHPを回復できる「ダイリカバリー」と相手からのダメージを軽減できる「ダイウォール」が用意されている。これらのマックスわざはポケモンを手に入れたあとに解放する必要がある。

ポケモンを倒すことができたパワースポットには、自身のポケモンを設置することができる。設置したポケモンはアメを取得でき、そのパワースポットがなくなるか呼び戻すことでプレーヤーのもとへ帰ってくる仕組みだ。

今回マックスバトルを先行体験できたが、ダイマックスしたポケモンの迫力が凄かった。自身のポケモンがダイマックスするまでは相手のポケモンとの大きさの差に圧倒されるが、こちらもダイマックスできた後の怪獣バトルのような光景は圧巻だ。バトル中に出せるマックスわざも迫力満点で盛り上がる。

また、ダイマックスするフシギダネやヒトカゲ、ゼニガメ、ホシガリス、ウールーと出会える「ビッグに行こう」といった新イベントも開催予定だ。

新シーズン「MAX OUT」では、ガラル地方のポケモンやダイマックスポケモンの登場で、よりポケモンGOの世界が楽しくなること間違いなしだ。9月3日のアップデートを楽しみにしてほしい。

【ビッグに行こう】

(C)2024 Niantic, Inc. (C)2024 Pokémon. (C)1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.