『キャプテン・アメリカ』セバスチャン・スタン＆『アクアマン』ジェイソン・モモア、東京コミコンで来日決定！

2024年12月6日(金)・7日(土)・8日(日)の3日間、幕張メッセ(千葉市美浜区)にて開催される「東京コミックコンベンション2024」(以下「東京コミコン2024」)。その第1弾来日セレブ情報が発表され、映画やドラマで活躍するセバスチャン・スタン、ジェイソン・モモアが来日することが明らかに。

キャンセルから5年…待望の来日

昨年12月に行われた「東京コミコン2023」は、コミコン史上最多となる8万5000人以上の来場者を記録。そして今年5月に大阪で開催された「大阪コミコン2024」の来場者数(6万1828人)は、同地開催としては前回を上回るなど、年々人気・認知度が高まっているポップ・カルチャーの祭典だ。

今年開催される「東京コミコン2024」で来日することが決まったセバスチャンとジェイソンは、いずれも「東京コミコン2024」期間中すべての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会等も予定されている。(※撮影会・サイン会のチケット販売の詳細については後日発表)

セバスチャンといえば、青春ドラマ『ゴシップガール』のカーター・ベイゼン役やファンタジードラマ『ワンス・アポン・ア・タイム』のマッドハッター役でドラマファンにおなじみだが、やはり一番有名なのはマーベル映画『キャプテン・アメリカ』シリーズで演じたバッキー・バーンズ/ウィンター・ソルジャー役だろう。スピンオフドラマ『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』でも同役を再演している。

その後、『パム&トミー』で実在のドラマーであるトミー・リーを熱演してエミー賞やゴールデン・グローブ賞にノミネート。また今年2月に開催された第74回ベルリン国際映画祭で、映画『A Different Man(原題)』の演技が高く評価されて銀熊賞(最優秀主演俳優賞)を手にした。新作映画『The Apprentice(原題)』では若き日のドナルド・トランプを演じており、ほかにもいくつもの出演作が待機している。

なお、セバスチャンといえば、撮影のため「東京コミコン2019」に参加をキャンセルした過去があるため、5年越しの来日となる予定だ。

一方のジェイソンも、SFドラマ『スターゲイト:アトランティス』のロノン・デックス役や大ヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のカール・ドロゴ役を経て、DC映画『アクアマン』シリーズでタイトルロールを演じて大ブレイク。『デューン 砂の惑星』や『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』といった数々の大作に出演していたことも記憶に新しい。

引っ張りだこの彼は今後も、『ワイルド・スピード』シリーズ最新作『Fast X: Part 2(原題)』や、大人気ゲームの実写版『Minecraft(原題)』、ジョニー・デップやアダム・ドライヴァー共演の『The Carnival at the End of Days(原題)』といった映画のほか、地元ハワイをテーマにした歴史ドラマ『Chief of War(原題)』が控えている。

ジェイソンは「大阪コミコン2024」で日本のコミコンに初参加! 多くのファンを歓喜の渦に包み込んだ。東京でもファンたちを沸かせてくれることだろう。

開催に向けた最新譲歩は公式ウェブサイト(https://tokyocomiccon.jp/)で順次アップデート。(海外ドラマNAVI)