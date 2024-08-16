¿··Á¼°ACL¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É·èÄê¡ª¡¡¿À¸Í¡¢²£ÉÍFM¡¢Àîºê¤¬»²Àï¡Ä¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥ê¡¼¥°Êý¼°¤Ø
¥°¥ë¡¼¥×·Á¼°¤«¤é¥ê¡¼¥°·Á¼°¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡Ä
¡¡¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊAFC¡Ë¤Ï8·î16Æü¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°Àª¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ACL¤Ï¿·¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éAFC¡Ê¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤Î¥¯¥é¥Ö¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó²þ³×¤ËÈ¼¤¤¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¹¹¡£ACLE¡¢ACL2¡ÊAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¡Ë¡¢ACGL¡ÊAFC¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ê¡¼¥°¡Ë¤Î3³¬ÁØ¤ËºÆÊÔ¤µ¤ì¡¢ºÇ¾åµé¤ÎACLE¤ËJ¥ê¡¼¥°¤«¤é¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡ÊJ1²¦¼Ô¡Ë¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡ÊJ1¡¦2°Ì¡Ë¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡ÊÅ·¹ÄÇÕ²¦¼Ô¡Ë¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡Âç²ñ¤Ë¤ÏÅìÀ¾³ÆÃÏ¶è12¥¯¥é¥Ö¤º¤Ä24¥¯¥é¥Ö¤¬»²²Ã¡£¥°¥ë¡¼¥×·Á¼°¤«¤é¥ê¡¼¥°·Á¼°¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢Æ±ÃÏ¶èÆâ¤Ç¥Û¡¼¥à4»î¹ç¡¢¥¢¥¦¥§¡¼4»î¹ç¡¢¹ç·×8¥¯¥é¥Ö¤È1»î¹ç¤º¤ÄÂÐÀï¤·¡¢³ÆÃÏ¶è¤Î¾å°Ì8¥¯¥é¥Ö¤¬¥é¥¦¥ó¥É16¤Ø¡£¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¡¼2»î¹ç¹ç·×¥¹¥³¥¢¤Ç¤Î¾¡¼Ô¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ø¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Ï1»î¹çÀ©¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃêÁª²ñ¤Ç¤ÏÂÐÀï¤¹¤ë8¥Á¡¼¥à¤ò·èÄê¡£J¥ê¡¼¥°Àª¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£¤Ê¤ª¡¢¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï9·î16Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢·è¾¡¤ÏÍèÇ¯5·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡ÊJ1²¦¼Ô¡Ë
¾å³¤¥Ý¡¼¥ÈFC¡ÊÃæ¹ñ¡¿H¡Ë
¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¿H¡Ë
»³ÅìÂÙ»³FC¡ÊÃæ¹ñ¡¿H¡Ë
¸÷½£FC¡Ê´Ú¹ñ¡¿H¡Ë
±¶»³HDFC¡Ê´Ú¹ñ¡¿A¡Ë
¥Ö¥ê¡¼¥é¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥¿¥¤¡¿A¡Ë
±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥¹ (´Ú¹ñ¡¿A)
¾å³¤¿½²ÖFC¡ÊÃæ¹ñ¡¿A¡Ë
¢£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡ÊJ1¡¦2°Ì¡Ë
±¶»³HDFC¡Ê´Ú¹ñ¡¿H¡Ë
¥Ö¥ê¡¼¥é¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥¿¥¤¡¿H¡Ë
±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥¹ (´Ú¹ñ¡¿H)
¾å³¤¿½²ÖFC¡ÊÃæ¹ñ¡¿H¡Ë
¾å³¤¥Ý¡¼¥ÈFC¡ÊÃæ¹ñ¡¿A¡Ë
¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¿A¡Ë
»³ÅìÂÙ»³FC¡ÊÃæ¹ñ¡¿A¡Ë
¸÷½£FC¡Ê´Ú¹ñ¡¿A¡Ë
¢£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡ÊÅ·¹ÄÇÕ²¦¼Ô¡Ë
¾å³¤¥Ý¡¼¥ÈFC¡ÊÃæ¹ñ¡¿H¡Ë
¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¿H¡Ë
»³ÅìÂÙ»³FC¡ÊÃæ¹ñ¡¿H¡Ë
¸÷½£FC¡Ê´Ú¹ñ¡¿H¡Ë
±¶»³HDFC¡Ê´Ú¹ñ¡¿A¡Ë
¥Ö¥ê¡¼¥é¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥¿¥¤¡¿A¡Ë
±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥¹ (´Ú¹ñ¡¿A)
¾å³¤¿½²ÖFC¡ÊÃæ¹ñ¡¿A¡Ë¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë