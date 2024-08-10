³ÑÅÄÂç²Ïµ³¼ê»àµî¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹ÌµÇ°¡¡¶¥ÇÏ¾ìÆâ¤Ø¤Î¡È¼«Æ°¼Ö¾è¤ê¹þ¤ß»ö·ï¡É¸å¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡Ö°ì¿Í¤Ç¤ÏÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¡×
³ÑÅÄÂç²Ïµ³¼ê¡Ê¼Ì¿¿¡¦¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡8·î10Æü¡¢JRA¤Ï³ÑÅÄÂç²Ïµ³¼ê¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³ÑÅÄµ³¼ê¤Ï1Æü¡¢È¡´Û¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¼«Æ°¼Ö¤Ç¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¼Ç¥³¡¼¥¹¤Î°ìÉô¤òÇËÂ»¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ2Æü¤Î¸áÁ°10»þ¤«¤éÈ¡´Û¶¥ÇÏ¾ì¤ÇJRA¤«¤é¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½èÊ¬¤ò·è¤á¤ëºÛÄê°Ñ°÷²ñ¤ËÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤ë»Ý¤òËÜ¿Í¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜ¿Í¤Ï1Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ØÆ»¿·²Ö²ÐÂç²ñ¡Ù¤Î¸«Êª¤Î¤¿¤á¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±ÀÊ¼Ô¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢2Æü¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤Ç´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤òÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î¤â¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³ÑÅÄµ³¼ê¤ÏÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¤¿¤¿¤á¡¢Àµ¼°¤Ê½èÊ¬¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡¢µ³¾èÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ç¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ë¡¢µ³¼êÌÈµö¤ÎÄä»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡³ÑÅÄµ³¼ê¤Ï¸µµ³¼ê¤Î³ÑÅÄ¹¸°ìÄ´¶µ¼ê¤ò¼ÂÉã¤Ë¡¢·»¤ËÂçÏÂµ³¼ê¤ò»ý¤Ä¶¥ÇÏ°ì²È¡£ÀÐ¶¶¼é±¹¼Ë½êÂ°¤Ç2023Ç¯3·î¤Ë½éµ³¾è¤«¤é2Ï¢¾¡¤È¤¤¤¦²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯¤ÈÍâÇ¯¤Ë36¾¡¤òµó¤²¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÎËèÆüÇÕ¤Ç½Å¾Þ½é¾¡Íø¡£2024Ç¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë18¾¡¤Èº£¸å¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Û¡¼¥×¤À¡£
¡Ö³ÑÅÄµ³¼ê¤Ï¡¢ºòÇ¯¤â·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò»ÈÍÑ¶Ø»ß¶è°è¤Ç½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢30Æü´Ö¤Îµ³¾èÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£JRA¤Ç¤ÏÅöÆü¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤·¤â¤½¤ì¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¡¢¤«¤Ê¤ê½Å¤¤½èÊ¬¤Ë¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊJRA´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¤Î³ÑÅÄµ³¼ê¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡×¤Ï8·î7Æü¡¢¡ÖÅÅ¼Ö¤ÈÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢JRA¤ÏÆ±»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Îë¾Êó¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤êº¹¤·¹µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤¬´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢³ÑÅÄµ³¼ê¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Î¾è¤ê¹þ¤ß»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¤³¤È¤Î½ÅÂç¤µ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢°ì¿Í¤Ç¤ÏÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Æ±»ö·ï¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À³èÌö¤·¤ÆÍß¤·¤¤´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¤·¡¢ÌµÇ°¤Ç¤¹¡×¡ÊJRA´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¹¤®¤ë»à¤À¡£