TWICEの「What is Love?」のミュージックビデオが、YouTubeで再生回数8億回を達成した。TWICEが2018年4月9日に発売した5thミニアルバムのタイトル曲「What is Love?」のミュージックビデオが7月27日午前4時30分頃、YouTubeで再生回数8億回を突破。TWICEはグループ初の再生回数8億回のミュージックビデオを誕生させ、自己最高記録を塗り替えた。

「What is Love?」は、JYPエンターテインメントのパク・ジニョン代表が作詞・作曲した楽曲で、愛を本、映画、ドラマで学んだ少女たちの好奇心を表現した歌詞、明るくポップなメロディーが特徴だ。メンバーが有名映画の主人公に変身し、独特の愛らしいエネルギーを見せるミュージックビデオは、韓国国内外のファンから大きな支持を得た。初めて再生回数8億回を突破した「What is Love?」と共に、TWICEは6億回の「TT」「LIKEY」「FANCY」、5億回の「CHEER UP」「I CAN'T STOP ME」「Feel Special」「Like OOH-AHH」など18曲の活動曲、4曲の日本発売曲と英語シングル「The Feels」「MOONLIGHT SUNRISE」まで、再生回数1億回以上のミュージックビデオを24本を保有している。TWICEは27日と28日に、K-POPガールズグループとしては初めて、海外女性アーティストとしても史上初となる日産スタジアムのステージに上がり、「READY TO BE in JAPAN SPECIAL」の華やかなフィナーレを飾った。自己最大規模の今回のワールドツアーは、2023年4月にソウルを皮切りに日本、北米、オーストラリア、ヨーロッパ、東南アジア、南米など世界各地で盛大に開催され、特に米ロサンゼルスのSoFiスタジアム、ニューヨークのメトロポリタンスタジアムをはじめとする複数の超大型スタジアムで公演を開催し、“グローバルトップガールズグループ”の絶大な人気と名声を再認識させた。