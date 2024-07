現在水面下で企画中のキアヌ・リーブス主演『コンスタンティン2(仮題)』の進捗について、プロデューサーのロレンツォ・ディ・ボナヴェンチュラが明かした。着々と前進しているようだ。

本作は、2005年公開のDC映画『コンスタンティン』の続編。2022年9月に企画が発表され、主演のキアヌのほか監督のフランシス・ローレンスの続投も伝えられた。その後、DCユニバースの刷新を受け、状況は不透明となっていたが、2023年の全米脚本家組合(WGA)ストライキの開始前までに脚本作業が開始されていることが明かされていた。

このたび「サンディエゴ・コミコン2024」に登場したボナヴェンチュラは、米とのインタビューの中で『コンスタンティン2』について言及し、「今は脚本を執筆中です。そこまで先の話ではありませんよ」と完成が近づいてきていることを示唆。「良い脚本でなくちゃいけません」と意気込んでいるが、今のところ順調だという。

「誰もが一緒に仕事をしたいと思う映画スター(=キアヌ)が再びこのキャラクターを演じたがっているので、私たちは素晴らしいスタートを切っています。このシリーズには、前作をあれほど満足させた魂の探求やクレイジーさ、擬似宗教的なことをやる余地がたくさんあるんです。キアヌがそれをやりたがるのも、全然不思議じゃありませんね」。

キアヌの参加については改めて認めたボナヴェンチュラだが、その他の共演者については知らないという。2023年4月、1作目に出演したレイチェル・ワイズは企画に関与していないことを。

