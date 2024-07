日本時間2024年8月14日2時(13日26時)から開催される「Made by Google 2024」で発表されることが確実視されている、Googleのスマートフォン「Pixel 9」シリーズについて、全モデルがTensor G4チップセットを搭載していることがリーク情報で示されています。[Exclusive] Google Pixel 9, Pixel 9 Pro Fold promo material reveals design, specs, AI, and other features

https://www.91mobiles.com/hub/exclusive-google-pixel-9-series-promo-material-design-specs-ai-features/Exclusive: This is the Google Pixel 9 Pro in All 4 Colorshttps://www.androidheadlines.com/exclusive-google-pixel-9-pro-leak-colorsPixel 9シリーズの外観は、すでに規制当局への提出資料から明らかになっています。2024年登場のGoogle Pixel 9全4モデルの写真が規制当局への提出書類から明らかに - GIGAZINEまた、2024年3月時点では「Pixel 9」「Pixel 9 Pro」「Pixel 9 Pro XL」の3モデル展開になると予想されていましたが、その後、Googleが自ら推す折りたたみ式スマートフォンが「Pixel 9 Pro Fold」という名称であることがわかったことから、4モデル展開だとみられています。しかし、これまで内部仕様については明らかになっていませんでした。新たな情報は有名リーカーである@OnLeaksからの提供を受けて、ニュースサイトの91mobilesとAndroid Headlinesがそれぞれ報じています。新たに明らかになったのはそれぞれの画面サイズとディスプレイ仕様、カメラ、プロセッサ、RAM、カラー展開などです。情報をまとめると以下のようになります。Pixel 9Pixel 9 ProPixel 9 XLPixel 9 Foldディスプレイ6.3インチ Actuaディスプレイ6.3インチ Super Actuaディスプレイ6.8インチ Super Actuaディスプレイ6.8インチ Super Actuaディスプレイ(内画面)6.3インチ Actuaディスプレイ(カバー画面)プロセッサTensor G4 チップセットTensor G4 チップセットTensor G4 チップセットTensor G4 チップセットRAM最大12GB最大16GB最大16GB最大16GBリアカメラ50MP 広角48MP 超広角50MP 標準48MP 超広角48MP 望遠50MP 標準48MP 超広角48MP 望遠48MP 標準10.5MP 超広角10.8MP 望遠フロントカメラ10.5MP42MP42MP10MP@OnLeaksは色の名称までは提供しなかったようで、カラー展開について91mobilesは「dark grey」「light grey」「off-white(うわさではPorcelain White)」「pink」の4色、Android Headlinesは「Obsidian」「Porcelain」「Rose」「Hazel」の4色と表現しています。背面はマット仕上げで、側面は研磨されてピカピカだとのこと。なお、Pixel 9シリーズはAI用途に向けて設計されているとのことで、Googleの「Gemini Advanced AI」が1年間無料で提供される見込みです。また、セキュリティアップデートは7年間提供されます。