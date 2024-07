ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、窓辺の雰囲気を素敵にチェンジできる、ディズニーデザイン「遮光カーテン&UVカット・ミラーレースカーテンセット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「遮光カーテン&UVカット・ミラーレースカーテンセット」

© Disney

サイズと価格:【約100×90】9,490円(税込)、【約100×110】9,990円(税込)、【約100×120】10,490円(税込)、【約100×135】10,490円(税込)、【約100×178】11,400円(税込)、【約100×185】11,800円(税込)、【約100×192】11,800円(税込)、【約100×200】12,500円(税込)、【約100×210】12,900円(税込)

品質:【厚地】ポリエステル100%、【薄地】ポリエステル100%

遮光2級(遮光率99.80%以上99.99%未満)(厚地)

アジャスターフック付き

付属品:タッセル2本(厚地のみ)

※セット内容: 厚地2枚、薄地2枚、計4枚組(両開き)

※薄地カーテンの丈は、厚地カーテンの丈より約2cm短くなります。

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

窓辺にディズニーの世界が広がるオシャレで可愛いカーテン。

日差しを遮る厚地の遮光カーテン(2枚)に、プライバシーを守る薄地のUVカット・ミラーレースカーテン(2枚)がセットになっています!

また、厚地はプリント柄がきれいに見える生地、そして薄地は厚みのあるレース生地に。

遮光機能やUVカット機能などが付いているので、外から室内の様子が見えにくく、そしておうちの中でも窓を通して浴びている紫外線による素肌や家具などの日焼けも予防できます◎

デザインは全部で6種類がラインナップ。

ふしぎの国のアリス

『ふしぎの国のアリス』のカーテン。

パステル調のシルエット柄が愛らしさ満点☆

主人公「アリス」の姿はもちろん、「チェシャ猫」や「白うさぎ」、双子の「トゥイードル・ディー」、「トゥイードル・ダム」の姿もデザインされています。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのカーテン。

厚地、薄地カーテンの両方に100エーカーの森が広がり、「プーさん」に「ピグレット」、「イーヨー」、「ティガー」の姿も!

全体的にあたたかみがあって、どのようなインテリアにも合わせやすいカラーなのもポイントです。

トイ・ストーリー

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』のカーテン。

主人公「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」、「エイリアン」に「レックス」、「ミスター・ポテトヘッド」、そしてロゴやモチーフのポップな総柄デザインで子供部屋にもぴったり!

さらに、「ウッディ」たちはデフォルメタッチで描かれています。

ミッキー&フレンズ

「ミッキー&フレンズ」のカーテン。

「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「チップ」、「デール」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「プルート」、「ヒューイ」、「デューイ」、「ルーイ」と人気キャラクターが豪華に勢揃い☆

薄地カーテンは、星とキャラクターがずらりと並んだストライプ風のデザインになっています。

ティンカー・ベル

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」のカーテン。

お花やピンクを基調としたデザインで、窓辺がフェミニンで華やかな雰囲気になりそう!

そして、シルエットで表現された「ティンカー・ベル」は、立ったり飛んだりと様々なポーズで元気いっぱいです。

チップ&デール

「チップ&デール」デザインのカーテン。

真っ赤ないちごと、「チップ」と「デール」の組み合わせがかわいい☆

ナチュラルなカラーとアートなので、リビングに寝室、どこにセットしてもインテリアに素敵に馴染みます。

ミラー機能が付いているので、外の光がカーテンに反射することにより外からお部屋の中が見えにくくなります。

日中のプライバシー対策に!

2級遮光機能付きなのもうれしい◎

朝日や強い西日を和らげてくれます。

それからUVカット機能が付いているので、素肌だけではなく家具や床も強い紫外線の日焼けから守ってくれます。

デザイン性が良く高機能で、家中のさまざまな窓辺にセットしたくなる華やかさ!

窓辺の雰囲気を素敵にチェンジできる、ディズニーデザイン「遮光カーテン&UVカット・ミラーレースカーテンセット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

