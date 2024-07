千原ジュニアの愛車キャンピングカーで！テレビ信州「ジュニア＆くっきー！の絶品食材発見ドライブ」

テレビ信州は、バラエティー番組「ジュニア&くっきー!の絶品食材発見ドライブ」を日本テレビ系全国28局ネットにて、2024年7月27日(土)午後3:00〜3:55に放送します。

テレビ信州「ジュニア&くっきー!の絶品食材発見ドライブ」

放送日時 :2024年7月27日(土)午後3:00〜3:55

放送形式 :オールロケVTR(55分) 日本テレビ系全国28局ネット

出演者 :千原ジュニア・野性爆弾 くっきー!・もう中学生

ナレーション :もう中学生

制作著作 :テレビ信州

プロデューサー:高木真一郎(テレビ信州)

総合演出 :岩下啓介(テレビ信州)

■番組内容

2023年8月に放送した「ジュニア&くっきー!の絶品食材発見ツーリング」の第2弾!前回は、千原ジュニアと野性爆弾 くっきー!の愛車のバイクでツーリングしながら、食材を集めたが、今回は、千原ジュニア自慢のキャンピングカーで信州の絶品食材を求めて、ドライブする。

今回は国宝・松本城をスタートして、信州出身のもう中学生の指令などで北アルプスのふもとにある白馬村を目指し、ゴールのホテルでは、信州を代表するシェフが2人が集めた絶品食材を使って即興料理を披露する。

予測不可能な2人は今回もシェフを悩ませるための(秘)食材も購入!

果たして、集めた絶品食材はどんな料理に仕上がったのか!?

2人が車内などで見せる絶妙な掛け合いも必見!

■出演者コメント

・千原ジュニア

『今回、印象に残った景色は長野の田園とキャンピングカーのギャップ。

非常に色合いもマッチして、最高だった!充実した旅だった。

なかなか長野の人も通ることのない道を走ってきたので注目してほしい。』

・野性爆弾 くっきー!

『クラシックなキャンピングカーを操るジュニアさんのたくましさは、器の大きい兄さんと感じた。

新しい発見もあったので、第2弾という感覚もなかった。

長野の人は、どんな時も笑顔で受け入れてくれて、本当にありがとうって言いたい。』

・もう中学生

『僕の故郷をジュニアさん・くっきー!さんの2人が汗水流して、食材を探すドライブは見ごたえ抜群です!番組最後は、シェフが作るびっくりグルメが飛び出します。

テレビの前のみなさんもお茶碗を持ちながら番組をおかずに、ご飯を食べちゃってください。

もしかしたらおかわりしちゃうかもねー!』

【日本テレビ系列28局】

NTV 日本テレビ/STV 札幌テレビ/RAB 青森放送/TVI テレビ岩手/MMT ミヤギテレビ/ABS 秋田放送/YBC 山形放送/FCT 福島中央テレビ/TeNY テレビ新潟/TSB テレビ信州/YBS 山梨放送/KNB 北日本放送/KTK テレビ金沢/FBC 福井放送/SDT 静岡第一テレビ/CTV 中京テレビ/YTV 読売テレビ/NKT 日本海テレビ/HTV 広島テレビ/KRY 山口放送/JRT 四国放送/RNC 西日本放送/RNB 南海放送/RKC 高知放送/FBS 福岡放送/NIB 長崎国際テレビ/KKT 熊本県民テレビ/KYT 鹿児島読売テレビ

