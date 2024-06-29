インターハイの組み合わせが決定！ 選手権王者・青森山田は旭川実と激突、大津対阪南大高など好カードが実現
福島で行なわれる令和６年度・全国高校総体（インターハイ）男子サッカーの組み合わせ抽選会が６月29日に行なわれた。
１回戦から興國対静岡学園、神戸弘陵対帝京、大津対阪南大高、帝京大可児対立正大淞南などの好カードが実現。昨年度の選手権王者・青森山田は旭川実と相まみえる。
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組み合わせと日程は下記の通り。
【１回戦／７月27日】
[１] 鵬学園（石川）vs日章学園（宮崎）
[２] 東山（京都）vs高川学園（山口）
[３] 興國（大阪１）vs静岡学園（静岡）
[４] 都市大塩尻（長野）vs仙台育英（宮城）
[５] 西目（秋田）vs神村学園（鹿児島）
[６] 富山一（富山）vs札幌大谷（北海道２）
[７] 近江（滋賀）vs徳島市立（徳島）
[８] 東邦（愛知）vs米子北（鳥取）
[９] 神戸弘陵（兵庫）vs帝京（東京１）
[10] 山梨学院（山梨）vs那覇西（沖縄）
[11] 遠野（岩手）vs三重（三重）
[12] 瀬戸内（広島）vs龍谷（佐賀）
[13] 柳ヶ浦（大分）vs帝京長岡（新潟）
[14] 旭川実（北海道１）vs青森山田（青森）
[15] 駒澤大高（東京２）vs済美（愛媛）
[16] 昌平（埼玉）vs尽誠学園（香川）
[17] 大津（熊本）vs阪南大高（大阪２）
[18] 丸岡（福井）vs近大和歌山（和歌山）
[19] 作陽学園（岡山）vs山形明正（山形）
[20] 帝京大可児（岐阜）vs立正大淞南（島根）
【２回戦／７月28日】
鹿島学園（茨城）vs[１]の勝者
[２]の勝者vs [３]の勝者
共愛学園（群馬）vs[４]の勝者
[５]の勝者vs高知小津（高知）
市立船橋（千葉）vs[６]の勝者
[７]の勝者vs尚志（福島２）
[８]の勝者vs [９]の勝者
[10]の勝者vs国見（長崎）
東海大相模（神奈川２）vs [11]の勝者
[12]の勝者vs [13]の勝者
生駒（奈良）vs[14]の勝者
[15]の勝者vs矢板中央（栃木）
帝京安積（福島１）vs[16]の勝者
[17]の勝者vs福岡大若葉（福岡）
[18]の勝者vs [19]の勝者
[20]の勝者vs桐光学園（神奈川１）
【３回戦／７月30日】
【準々決勝／７月31日】
【準決勝／８月２日】
【決勝／８月３日】
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
１回戦から興國対静岡学園、神戸弘陵対帝京、大津対阪南大高、帝京大可児対立正大淞南などの好カードが実現。昨年度の選手権王者・青森山田は旭川実と相まみえる。
【選手権PHOTO】堀北・ガッキー・広瀬姉妹！ 初代から最新19代目の藤粼ゆみあまで「歴代応援マネージャー」を一挙公開！
組み合わせと日程は下記の通り。
【１回戦／７月27日】
[１] 鵬学園（石川）vs日章学園（宮崎）
[２] 東山（京都）vs高川学園（山口）
[３] 興國（大阪１）vs静岡学園（静岡）
[４] 都市大塩尻（長野）vs仙台育英（宮城）
[５] 西目（秋田）vs神村学園（鹿児島）
[６] 富山一（富山）vs札幌大谷（北海道２）
[７] 近江（滋賀）vs徳島市立（徳島）
[８] 東邦（愛知）vs米子北（鳥取）
[９] 神戸弘陵（兵庫）vs帝京（東京１）
[10] 山梨学院（山梨）vs那覇西（沖縄）
[11] 遠野（岩手）vs三重（三重）
[12] 瀬戸内（広島）vs龍谷（佐賀）
[13] 柳ヶ浦（大分）vs帝京長岡（新潟）
[14] 旭川実（北海道１）vs青森山田（青森）
[15] 駒澤大高（東京２）vs済美（愛媛）
[16] 昌平（埼玉）vs尽誠学園（香川）
[17] 大津（熊本）vs阪南大高（大阪２）
[18] 丸岡（福井）vs近大和歌山（和歌山）
[19] 作陽学園（岡山）vs山形明正（山形）
[20] 帝京大可児（岐阜）vs立正大淞南（島根）
鹿島学園（茨城）vs[１]の勝者
[２]の勝者vs [３]の勝者
共愛学園（群馬）vs[４]の勝者
[５]の勝者vs高知小津（高知）
市立船橋（千葉）vs[６]の勝者
[７]の勝者vs尚志（福島２）
[８]の勝者vs [９]の勝者
[10]の勝者vs国見（長崎）
東海大相模（神奈川２）vs [11]の勝者
[12]の勝者vs [13]の勝者
生駒（奈良）vs[14]の勝者
[15]の勝者vs矢板中央（栃木）
帝京安積（福島１）vs[16]の勝者
[17]の勝者vs福岡大若葉（福岡）
[18]の勝者vs [19]の勝者
[20]の勝者vs桐光学園（神奈川１）
【３回戦／７月30日】
【準々決勝／７月31日】
【準決勝／８月２日】
【決勝／８月３日】
構成●高校サッカーダイジェスト編集部