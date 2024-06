ポケモンと長崎県は、長崎県の活性化に向け相互に連携・協力しながら協働事業に取り組むことを目的とし、2024年6月28日(金)に連携協定を締結しました。

長崎県の魅⼒発信・知名度アップ等によるブランド⼒の向上や観光、県産品の振興をはじめとした長崎県のプロモーション、地域活性化に関する取り組みを、両者で協⼒して進めていきます。

ポケモン/長崎県「連携協定」

1.長崎県と連携協定を締結

株式会社ポケモンが取り組んでいる「ポケモンローカルActs」の一環として、本協定の協定内容に基づき、長崎県の魅力発信や知名度の向上、観光振興および誘客促進、県産品の消費拡大、地方創生と地域活性化に関する取り組みを、両者で協力して進めていくことを発表しました。株式会社ポケモンと長崎県との相互連携協定は、ポケモンローカルActsの取り組みでは、10道県目となります。

協定内容:

1.長崎県の魅力発信に関すること。

2.観光振興および誘客促進など地域活性化に関すること。

3.県産品の振興に関すること。

4.子ども・子育て支援、教育に関すること。

5.その他、両者の協議により必要と認められること。

2.ライトポケモンのデンリュウが「ながさき未来応援ポケモン」に就任

ゲーム『ポケットモンスター』シリーズに登場するライトポケモン「デンリュウ」が、「ながさき未来応援ポケモン」に就任。

多くの方々が長崎県のさまざまな場所を訪れ、たくさんの魅力を発見していただけるよう、「ポケモンローカルActs」の活動を通して、デンリュウが長崎県を盛り上げていきます。

デンリュウについて

No.181 デンリュウ

■タイプ:でんき

■分類:ライトポケモン

■高さ:1.4m

■重さ:61.5kg

■特性:せいでんき(静電気を 体に まとい 触った 相手を まひさせる ことがある。)

ずかん情報

・しっぽの 先は まぶしく 光り 遠く 離れた 外国まで 届き 海の道標 となる。

(『ポケットモンスターブラック2・ホワイト2』)

・尻尾の先が 光り輝く。 光は はるか 遠くまで 届き 迷った者の 道標となる。

(『ポケットモンスター X・Y』)

・デンリュウの 灯りは 宇宙からも 見える。 昔の 人は デンリュウの 灯りを 使い 遠くの 仲間と 合図を 送りあっていた。(『ポケットモンスター アルファサファイア』)

・暗くなると 眩しく 輝く 尻尾の 灯りは 遠く 離れた 海の上からでも 見つけられる。

(『ポケットモンスター バイオレット』)

海に囲まれ、入り組んだ海岸線と大小多くの島々のある長崎は、「灯台」の数も日本有数。

ライトポケモンであるデンリュウのしっぽの先の輝く光は、はるか遠くまで届くとされ、「うみのみちしるべ」となります。

灯台を連想させるデンリュウは、かつて外国船が来航し、伝来した文化を全国へ発信してきた長崎に、ぴったりなポケモンです。

長崎では広く知られる童歌「でんでらりゅうば」。慣れ親しんだこの歌の名前にも、「でん」「りゅう」が入っています。

3.世界に1枚だけのポケモンマンホール『ポケふた』が長崎県に登場

本協定締結後、長崎県のすべての市町に『ポケふた』が随時寄贈・設置されます。

『ポケふた』には、デンリュウをメインとして寄贈先市町独⾃のイラストが描かれます。

第一弾として、

長崎市はトゲピー

佐世保市はドレディアとキモリ

大村市はチェリム

雲仙市はバグーダとコータス

新上五島町はイルカマンの『ポケふた』が設置されます。

※『ポケふた』は、ポケモンがデザインされたマンホール蓋で、ポケモンたちの魅⼒と各地域の魅⼒を知っていただくことを⽬的に、一枚一枚をオリジナルでデザインし、それぞれ世界に⼀つだけのマンホールとして全国各地に設置されています。

なお、設置された『ポケふた』は、順次、スマートフォン向け位置情報ゲーム『Pokémon GO』のポケストップとして登場する予定です。

4.デンリュウのデザインでラッピングされた路面電車とバスが運行開始

ながさき未来応援ポケモンのデンリュウがラッピングされた路面電車が2024年6月28日(金)から、バスは2024年6月30日(日)から運行を開始します。

■路面電車

事業者:長崎電気軌道株式会社

運行開始:2024年6月28日(金)

運行エリア:長崎市内

■バス

事業者:西肥自動車株式会社

運行開始:2024年6月30日(日)

運行エリア:高速バス 佐世保〜博多間

5.デンリュウとのコラボ商品、文明堂総本店の「カステラ」も発売へ

今後長崎県との連携協定に基づき、「県産品の振興」を⽬的として、長崎県のさまざまな県産品とデンリュウがコラボした商品が発売されます。

第⼀弾として、文明堂総本店とのコラボ商品「デンリュウの長崎カステラ」が登場。

引き続き、さまざまな県内の県産品に携わる事業者と協力したコラボ商品の展開を進めていきます。

6.その他の取り組みについて

今後、長崎県では、長崎県下を回ってお楽しみいただく「県内周遊ラリー」の実施やデンリュウが登場するグリーティングイベントなども予定しています。

長崎県に応援ポケモンがついに登場!

ライトポケモンの「デンリュウ」が「ながさき未来応援ポケモン」に!

ポケモン/長崎県「連携協定」の紹介でした。

