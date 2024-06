NMIXX ヘウォン、明日から開催の「音楽中心 in JAPAN」を控え…練習中に腰を負傷

NMIXXのヘウォンが、腰の軽傷を負った。本日(28日)、所属事務所のJYPエンターテインメントは「ヘウォンが今週の練習中に腰に軽度の怪我を負い、病院を訪問した後、精密検査を受けた」と明らかにした。JYPによると、彼女は日常生活に問題がないが、無理な動作は控えなければならないという医療スタッフの所見に従い、当分の間は無理な動作を避けて治療に専念することにしたという。

最後に「ヘウォンは6月29、30日に予定されていた2024年上半期特集『ショー 音楽中心 in JAPAN』のステージは、座ったまま参加することになった。当社はアーティストの健康を最優先に考慮し、早く回復できるよう最善を尽くす」と説明した。MBC「ショー 音楽中心 in JAPAN」は6月29日と30日、日本のベルーナドームで開催される。ヘウォンが所属するNMIXXは昨年10月のソウルを皮切りに、今年1月6〜7日に香港、5月18〜19日に台北、今月22日にマカオまで、韓国国内外4地域で初のファンコンサート「NMIXX CHANGE UP : MIXX UNIVERSITY」の一環として計8回の公演を開いた。