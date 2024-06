【ネタバレ】『バッドボーイズ RIDE OR DIE』超有名人カメオに気付いた？

ウィル・スミス&マーティン・ローレンスの大人気アクション・コメディ最新作『バッドボーイズ RIDE OR DIE』がついに日本公開となった。前作『バッドボーイズ フォー・ライフ』(2020)同様、今回も驚きのカメオ出演者がゲスト登場している。

この記事では、『バッドボーイズ』シリーズならでは&最新のトレンドキャストが連続で登場した注目シーンを振り返ってみよう。アノ人とアノ人が出ていたこと、あなたは気付いたかな?

この記事には、『バッドボーイズ RIDE OR DIE』のネタバレが含まれています。

マイケル・ベイ

『バッドボーイズ RIDE OR DIE』劇中、恩人ハワードをめぐる謎を解く鍵が「ノッポの厚底メガネ」にあると知ったマイクとマーカスは、心当たりのある人物のもとに向かおうとする。いつものように口論しながら、車の行き交う道路を大胆に横断するマイク。激突しそうになり、急ブレーキをかけて怒っていたドライバーの男性は、シリーズ生みの親マイケル・ベイ監督である。

ベイは1995年の第1作『バッドボーイズ』から、2作目の『バッドボーイズ2バッド』(2003)を監督。実は3作目の『バッドボーイズ フォー・ライフ』(2020)でも、マーカスの娘メーガンとレジーの結婚式の司会者役を演じている。

“ハリウッドの破壊王”として知られ、これまで何台もの車を大爆発させてきたベイ監督だが、本作では交通ルールを守る男としてカメオ登場した。

“無言論破ニキ” カベンネ・ラメ

マイケル・ベイが登場した後、画面左から右に横切る若い黒人男性にも注目だ。怒って立ち去るマイクを見ながら、マーカスと共に「やれやれ」と肩をすくめていたあの男性、TikTokで人気のカベンネ・ラメ(Khaby Lame)である。

2000年、セネガル生まれ。日本では“無言論破ニキ”や“マジレスニキ”と(一部で)呼ばれるインフルエンサーで、「無駄なライフハック」を無言で皮肉る動画で人気を博し、なんとTikTok世界1位である1億6,260万人以上のフォロワーを持つ。例えば、このような動画だ。

my brother, I can give you an apron for your birthday! ‍

ラメは自身のアカウントで、自分が登場するシーンを鑑賞する動画を公開している。最後はお馴染みの「やれやれ」ポーズを決めている。

Hold on that’s me "¯\_(ツ)_/¯" I want to send out a big thank you to the @Bad Boys: Ride or Die team for including me in the movie. Dreams do come true! See me in : Ride or Die with @Will Smith and @Martin Lawrence

ちなみにラメは映画公開に先駆けて、5月にマイク役のウィル・スミス、マーカス役マーティン・ローレンスとのコラボ動画を公開していた。扉を破壊して無理やり開けようとする2人のもとに現れ、「鍵を解錠すれば開くだろう」と無言論破を見せるショート動画だ。

Why are the Bad Boys always doing the most? : Ride Or Die is exclusively in theaters this June @Bad Boys: Ride or Die @Sony Pictures

映画のカメオ出演といえば有名俳優やセレブが主だったが、『バッドボーイズ RIDE OR DIE』では有名TikTokerというのがとても現代的なチョイスだ。ちなみに、過去作にも登場したDJキャレドや元NBAスターのジョン・サリーも登場しているぞ。

映画『バッドボーイズ RIDE OR DIE』は公開中。

