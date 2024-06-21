【「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム [METAL BUILD FESTIVAL 2024]」特別販売】
抽選販売日：6月29日・30日
価格：38,500円

　BANDAI SPIRITSは、大阪府の「TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA」にて「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム [METAL BUILD FESTIVAL 2024]」の特別販売を6月29日と30日に実施する。価格は38,500円。

　「TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA」は大阪府の大丸梅田店にて6月3日より7月9日にかけて期間限定で展開中のショップ。本商品の特別販売は抽選を予定しており、6月29日と30日の週末に行なわれる。各日8時より9時30分にかけて抽選券が配布。抽選結果は当日の10時30分頃より発表予定となっている。

(C)BANDAI SPIRITS