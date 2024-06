Qualcommが開発したArmアーキテクチャ採用のSoC「Snapdragon X Elite」は、Intel・AMDのCPUやApple M2よりも性能が高いとアピールされており、AI性能の高さが特徴の「Copilot+ PC」にも搭載されています。ところが、Redditユーザーが2024年6月10日に投稿したSnapdragon X Elite搭載PCのベンチマーク結果では、2021年にリリースされた「iPhone 12 mini」未満のパフォーマンスであることが示されています。

For those who can’t comprehend how f*cking miserable this is, X Elite’s actual big core performance is slower than the 4-year-old A14 chip in the iPhone 12 mini.



Qualcomm initially inflated the single-core score to 3200, which dropped to 2900 in an actual Windows environment,… pic.twitter.com/SFxk8sEMZm— INIYSA (@lafaiel) June 13, 2024

Snapdragon X Elite in the wild is allegedly slower than iPhone 12 - first benchmarks of Samsung Book4 Edge disappoint | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/laptops/snapdragon-x-elite-in-the-wild-is-allegedly-slower-than-iphone-12-first-benchmarks-of-samsung-book4-edge-disappointMicrosoftは2024年5月、Windows 11に標準搭載されるAIアシスタント「Copilot」をはじめとするAIの実行に適したPC「Copilot+ PC」を発表しました。Copilot+ PCはAIワークロードのパフォーマンスや電力効率が向上しており、ローカルでのAIワークロードの実行に優れたPCになっているとアピールされています。Microsoftが「Copilot+ PC」発表、Armプロセッサ「Snapdragon X Elite」搭載でAIをローカル実行できる - GIGAZINEMicrosoftからはCopilot+ PCとして、Snapdragon X EliteやSnapdragon X Plusを搭載した「Surface Pro」「Surface Laptop」が発表されているほか、Acer・ASUS・Dell・HP・Lenovo・SamsungといったサードパーティーもCopilot+ PCを発売することが決定しています。Copilot+ PCのひとつとしてSamsungから登場予定の「Galaxy Book4 Edge」は、QualcommのSoCである「Snapdragon X Elite」を搭載しています。このGalaxy Book4 Edgeを入手したRedditユーザーのcaponica23氏は6月10日に、GeekBenchでベンチマーク測定した結果を投稿しました。バッテリー稼働時のGalaxy Book4 Edgeは、GeekBenchのベンチマークスコアがシングルコアで「1829」、マルチコアで「11379」となりました。電源接続状態だとシングルコアで「1841」、マルチコアで「11537」という結果に。これらのスコアはプレスイベントでQualcommが公開した結果を大幅に下回るものであり、インターネットユーザーに衝撃を与えました。あるXユーザーは、このGalaxy Book4 Edgeのベンチマークスコアは2021年に登場したiPhone 12 miniを下回っていると指摘しています。GeekBenchのウェブサイトを確認すると、Redditでの報告以外にも複数のGalaxy Book4 Edgeでシングルコアのスコアが1700〜1800台という報告がいくつか寄せられています。また、Galaxy Book4 Edge以外のSnapdragon X Elite搭載PCでも、同様にiPhone 12 miniをはるかに下回るベンチマーク結果が共有されている事例が確認できました。一部のSnapdragon X Elite搭載PCで低パフォーマンスが報告されている理由としては、「OSやドライバの最適化不足」「ハードウェアやファームウェアの不具合」などの可能性が考えられます。このため、正式な発売日までには性能が改善する可能性があります。