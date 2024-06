駐日インド大使館主催ヨガイベント！第10回国際ヨガの日2024

駐日インド大使館は、国連が定める「International Day of Yoga(国際ヨガの日)」である2024年6月21日に、東京築地本願寺にて心と身体が整うヨガイベントを開催します。

第10回国際ヨガの日2024

開催日時: 2024年6月21日(金)午前7時〜8時 (開場:午前6時30分)

開催場所: 築地本願寺(東京都中央区築地3-15-1)

参加費 : 無料 (要事前登録)

参加登録:

https://shorturl.at/swAL9

または二次元コードより申込みできます

*当日はヨガマットをご持参ください

*国際ヨガの日オリジナルTシャツをプレゼント(先着順)

*ヨガ終了後、インド発ヘルシーフードも用意されています(先着順)

インド政府 AYUSH省が認定する駐日インド大使館専任ヨガ講師がヨガ実習を行い、精神と身体、思考と行動の一体化を体現します。

インド、アジアの古代仏教建築を模したオリエンタルな雰囲気の築地本願寺にて、インド発祥のヨガを体験できるイベントです。

ヨガ経験者、未経験の方もどなたでもご参加は可能です。

【国際ヨガの日とは】

国連は177ヶ国と地域の賛同を得て、6月21日を「International Day of Yoga(国際ヨガの日)」として制定しました。

国際ヨガの日は、ヨガを実践することで得られる多くの恩恵について世界中で認識を高め、心身のつながりを向上させ、誰もがより健康に、より幸せに、ストレスフリーな未来を創造することを目的としています。

国際ヨガの日は、ヨガが心身にもたらす恩恵について感謝し、世界中でヨガを楽しむ日です。

